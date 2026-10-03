¡Una lección de fútbol! Inglaterra destroza a Croacia por 7-0 mientras el equipo de Thomas Tuchel firma una exhibición magistral

En lo que se suponía que iba a ser una exigente salida a Rijeka, Inglaterra convirtió el Stadion HNK Rijeka en su patio de recreo particular. El equipo de Thomas Tuchel dio toda una lección de fútbol, destrozando a su rival con un juego clínico y de gran energía que dejó al conjunto local completamente aturdido.

A pesar de que el partido se disputó ante miles de escolares locales debido a una sanción de la UEFA al estadio, el ambiente pasó rápidamente de la euforia al silencio absoluto a medida que caían los goles. El resultado supuso una de las declaraciones más rotundas de la era Tuchel, al demostrar que esta plantilla tiene la profundidad y la flexibilidad táctica necesarias para desmantelar a rivales europeos de primer nivel a voluntad.

La magnitud de la victoria fue histórica, aunque se produjera en el contexto de la Nations League. Aunque quizá no borre los recuerdos a largo plazo de las decepciones sufridas en torneos anteriores, el 7-0 se sintió como una exorcización total del reciente dominio croata sobre Inglaterra. Harry Kane marcó un doblete, mientras que Jude Bellingham, Bukayo Saka y Anthony Gordon también castigaron a los locales en una fulgurante primera parte.



