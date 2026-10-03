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¡Una lección de fútbol! Inglaterra destroza a Croacia por 7-0 mientras el equipo de Thomas Tuchel firma una exhibición magistral
La lección táctica magistral de Tuchel humilla a Croacia
En lo que se suponía que iba a ser una exigente salida a Rijeka, Inglaterra convirtió el Stadion HNK Rijeka en su patio de recreo particular. El equipo de Thomas Tuchel dio toda una lección de fútbol, destrozando a su rival con un juego clínico y de gran energía que dejó al conjunto local completamente aturdido.
A pesar de que el partido se disputó ante miles de escolares locales debido a una sanción de la UEFA al estadio, el ambiente pasó rápidamente de la euforia al silencio absoluto a medida que caían los goles. El resultado supuso una de las declaraciones más rotundas de la era Tuchel, al demostrar que esta plantilla tiene la profundidad y la flexibilidad táctica necesarias para desmantelar a rivales europeos de primer nivel a voluntad.
La magnitud de la victoria fue histórica, aunque se produjera en el contexto de la Nations League. Aunque quizá no borre los recuerdos a largo plazo de las decepciones sufridas en torneos anteriores, el 7-0 se sintió como una exorcización total del reciente dominio croata sobre Inglaterra. Harry Kane marcó un doblete, mientras que Jude Bellingham, Bukayo Saka y Anthony Gordon también castigaron a los locales en una fulgurante primera parte.
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Kane y Bellingham lideran la ofensiva
El primer gol llegó apenas ocho minutos después, cuando Harry Kane, en su 124.ª aparición con su selección, picó con delicadeza el balón por encima de Dominik Livakovic. Fue una noche especial para Kane, que se quedó a un solo partido del récord histórico de Peter Shilton, pero la noche perteneció al brillo colectivo de la unidad atacante. El segundo gol fue el resultado de una hipnótica secuencia de 27 pases, culminada por Bellingham pese a haber recibido una falta antes en la jugada.
Bellingham fue el indiscutible arquitecto de la destrucción, aportando la chispa creativa que Croacia sencillamente no pudo contener. Probablemente merece ser el mejor jugador del partido". La estrella del Real Madrid pareció disfrutar especialmente superando a Luka Modric, el veterano que había criticado de forma famosa la mentalidad de Inglaterra durante el Mundial de 2018. Aquí, la brecha generacional fue evidente, ya que la potencia y la visión de Bellingham hicieron que el jugador de 41 años persiguiera sombras durante todo el encuentro.
Los grandes definidores no tienen piedad
Anthony Gordon prolongó su reciente racha goleadora al anotar el tercero, sorprendentemente de cabeza tras un centro de Jarell Quansah. Antes de que el pitido del descanso pudiera dar algún respiro a Croacia, Saka hizo el cuarto al empujar el balón a bocajarro después de que Bellingham volviera a jugar con la defensa local.
La segunda parte fue más de lo mismo, con Kane firmando su segundo de la noche al rematar un centro al segundo palo de Anderson. La implacable naturaleza de la actuación quedó quizá mejor reflejada en el sexto gol, en el que Saka aprovechó un error defensivo grosero para marcar su segundo tras un pase equivocado de Josip Stanisic.
- Getty Images Sport
Una noche histórica en Rijeka
Con el partido resuelto desde hacía tiempo, Tuchel utilizó el banquillo para dar minutos a la próxima generación del talento inglés. Morgan Rogers, Myles Lewis-Skelly y Morgan Gibbs-White entraron en juego, y fue Rogers quien puso la guinda a la noche con un momento de brillantez individual. Al aprovechar un pase medido a la perfección del incansable Bellingham, el atacante del Aston Villa mostró un toque sutil para sortear al portero y enviar el balón a la red vacía para marcar el séptimo de Inglaterra.
La contundente victoria dejó a Inglaterra con seis puntos y en la segunda plaza del Grupo C, por detrás de la líder España únicamente por el balance de enfrentamientos directos. La Roja aún tiene un partido pendiente ante Chequia en esta misma jornada, mientras que Croacia sigue tercera con solo tres puntos.
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