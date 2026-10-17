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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Una joya en el lugar equivocado: ¿por qué Inzaghi es injusto con Ruben Neves?

FEATURES
Al Hilal
1ª División
Rúben Neves
S. Inzaghi
Arabia Saudí
Portugal
Italia

¡El entrenador italiano no sabe utilizar a la estrella portuguesa como se requiere!

El Al Hilal saudí cuenta con uno de los mejores centrocampistas capaces de controlar el ritmo de los partidos y generar ocasiones con pases excepcionales, pero la paradoja es que el italiano Simone Inzaghi no aprovecha al portugués Rúben Neves de la forma que corresponde a su potencial, después de utilizarlo en roles y posiciones distintos, lejos de su puesto natural de mediocentro de contención, el que podría otorgarle una mayor influencia en la construcción del juego y en la dirección del engranaje ofensivo del Zaeem.

Y aunque Neves sigue ofreciendo niveles destacados desde que Inzaghi asumió las riendas del Al Hilal, la manera de emplearlo abre la puerta a los interrogantes sobre cuánto está aprovechando el equipo su cualidad más importante, pues en lugar de concederle la libertad de controlar el centro del campo y dirigir los pases que rompen las líneas rivales, el jugador se encuentra en ocasiones en la última línea, como si desempeñara un papel para compensar los problemas de construcción desde la defensa, a costa de su capacidad para marcar la diferencia en las zonas más influyentes.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Neves en la línea defensiva: ¿solución a un problema o desperdicio de su potencial?

    El problema principal reside en la necesidad del Al Hilal de mejorar la salida del balón desde atrás, especialmente cuando se enfrenta a rivales que apuestan por la presión alta y el cierre de espacios.

    Y ante el hecho de que los centrales no siempre cuentan con la capacidad suficiente para construir el juego y enviar pases largos precisos al último tercio, parece que Inzaghi recurre a Neves para ayudar a superar la presión desde zonas retrasadas.

    Pero esta solución tiene un coste táctico evidente: cuando Neves retrocede junto a los defensas, el Al Hilal pierde a un futbolista capaz de controlar el ritmo del centro del campo y dirigir el juego desde la profundidad, además de alejarse de las zonas en las que puede filtrar el balón a los delanteros y generar ocasiones con mayor eficacia. Y es que el portugués no solo posee precisión en el pase, sino que también sabe leer los espacios y determinar el momento adecuado para pasar de la fase de construcción al ataque.

    Es cierto que Neves puede enviar balones largos muy medidos al último tercio incluso desde posiciones retrasadas, pero su presencia en el mediocentro le ofrece opciones más amplias, ya sea mediante el pase vertical entre líneas, el cambio de orientación del juego o la recepción del balón bajo presión para reorganizar el ataque.

    De ahí que el problema no esté en su capacidad para desempeñar labores defensivas, sino en el exceso de uso que se hace de él lejos de la zona en la que puede tener el mayor impacto posible.

  • Los números de Neves desnudan la paradoja

    Lo más llamativo es que Neves mantiene su producción ofensiva pese a estos roles cambiantes, después de marcar 7 goles y dar 4 asistencias en 11 partidos en las distintas competiciones esta temporada, con un total de 11 contribuciones de gol.

    Son cifras destacadas para un centrocampista y revelan su capacidad para llegar a las zonas de peligro y marcar la diferencia, incluso cuando no siempre ocupa el puesto que se ajusta por completo a sus características.

    La temporada pasada, Neves también firmó números potentes, al participar en 22 goles durante 43 partidos en los distintos torneos, lo que confirma que su influencia no se limita a recuperar el balón o a ordenar el juego, sino que se extiende a marcar y a generar ocasiones.

    Este balance hace lógico preguntarse si Al Hilal está aprovechando todas sus cualidades o si recurre a él para más de una función a costa de su especialidad principal.

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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Necesita Inzaghi devolver a Rúben Neves a su posición natural?

    Eso no significa que alinear a Neves en la línea defensiva sea un error en todos los casos, pues puede ser una solución adecuada ante algunos rivales, especialmente cuando Al Hilal necesita un jugador que sepa dar el pase bajo presión.

    Pero convertir ese rol en una opción recurrente podría limitar la capacidad del equipo para controlar el centro del campo, y hace que Neves sea responsable de superar los problemas de salida de balón en lugar de emplearlo en generar superioridad numérica y técnica en las zonas adelantadas.

    Inzaghi necesita lograr un mejor equilibrio entre la calidad en la salida desde atrás y la influencia de Neves en el centro del campo, ya sea devolviéndolo en mayor medida a la posición de pivote, o proporcionando otras opciones que ayuden a los defensas a iniciar los ataques sin arrastrar continuamente al jugador portugués hacia la línea defensiva, pues la presencia de Neves en su posición natural podría dar a Al Hilal una mayor capacidad para romper los bloques defensivos y controlar el ritmo, aprovechando además sus pases verticales y su habilidad para generar ocasiones.

    Por lo tanto, no se puede decir que Inzaghi no saque provecho de Neves, ya que los números apuntan a un jugador que aporta mucho a Al Hilal, pero la verdadera pregunta tiene que ver con si el entrenador está extrayendo lo máximo de él.

    Neves no es solo un jugador capaz de sacar el balón desde atrás, sino un eje capaz de controlar el partido y marcar la diferencia desde el centro. Y si Inzaghi logra emplearlo de mejor manera, el portugués podría convertirse en un arma mucho más peligrosa dentro del sistema de Al Hilal, en lugar de desgastar parte de sus cualidades en resolver los problemas de la construcción defensiva.

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