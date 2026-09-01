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Una joven promesa del Barcelona pone rumbo a Arabia Saudí mientras el Barça asegura una inteligente cláusula de traspaso para el wonderkid croata
El cambio a Arabia Saudí cobra impulso
El periodista de Jijantes Juli Claramunt informa de que el fichaje de Chelfi por el equipo de Bruno Lage está ahora cerca de completarse de forma definitiva. Al joven croata le costó anteriormente encontrar oportunidades en el primer equipo, ya que jugó casi exclusivamente a nivel de cantera. Este acuerdo allana el camino para que el delantero afronte un nuevo desafío fuera de España.
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El Barcelona protege el control de su futuro
La cláusula de recompra garantiza que la puerta del Camp Nou siga abierta si el atacante progresa de forma significativa en Oriente Medio. El Barcelona considera este mecanismo una red de seguridad a largo plazo para un activo valioso sin obstaculizar su búsqueda de minutos regulares con el primer equipo. El acuerdo da al adolescente libertad para desarrollarse mientras asume una mayor responsabilidad.
La promesa croata sigue adelante
El Barcelona fichó al extremo procedente del conjunto croata NK Kustosija en el verano de 2025, replicando su anterior traspaso de Mika Faye. El producto de la cantera del Dinamo Zagreb disputó 21 partidos y marcó una vez con el Juvenil A la pasada temporada, además de una única aparición con el Barca Atletic de Juliano Belletti. En el plano internacional, representó a la Croacia sub-19 en el Campeonato de Europa este verano y vio puerta ante Serbia.
- ZUMA Press Wire
Lage perfila una plantilla ambiciosa
El Al-Diriyah se ha reforzado con agresividad en el mercado de fichajes, incorporando a Idrissa Gueye, Chancel Mbemba, Nikola Vasilj, Berat Djimsiti, Clayton Diandy, Adil Boulbina y Darwin Nunez cedido por el Al-Hilal. Situado en la sexta posición de la tabla de la SPL con siete puntos en sus primeros cuatro partidos, el equipo de Lage recibe al Al Qadsiah el jueves. La llegada de nuevos refuerzos ofensivos impulsará de inmediato las opciones del equipo en ataque.
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