Una joven promesa del Barcelona, fuera por 12 meses tras devastadora lesión
Golpe horroroso en la salida de la Youth League
La lesión de Nomoko ocurrió a mitad de la primera mitad del partido de la Liga Juvenil, con el Barcelona ya persiguiendo el juego después de conceder un gol temprano. El extremo derecho, que había sido uno de los jugadores más peligrosos de Barca, desafió al defensor del Eintracht, Yannis Ahouannou, por un balón suelto. Al chocar los dos, Nomoko aterrizó de manera incómoda y estaba visiblemente dolorido. Cuando fue colocado cuidadosamente en una camilla y retirado del campo, ambos banquillos se levantaron para aplaudir, ofreciendo su apoyo a un adolescente que enfrenta un camino incierto.
El diagnóstico confirma los peores temores
Los informes iniciales ya habían sugerido grave preocupación dentro del club, y el Barcelona ha confirmado ahora el diagnóstico devastador. Nomoko se sometió a una cirugía por una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, con daño adicional en ambos meniscos de la misma articulación. En un comunicado oficial, el club reveló que se espera que el tiempo de recuperación sea de alrededor de 12 meses, dejando a Nomoko fuera por el resto de la temporada y bien entrado el próximo.
Un comunicado dice: "El jugador del Barça Atlètic Sama Nomoko se sometió con éxito a una cirugía este martes por una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, con lesión asociada a ambos meniscos de la misma rodilla, la cual ocurrió durante el último partido de la UEFA Youth League contra el Eintracht Frankfurt. La intervención se llevó a cabo en el Hospital de Barcelona y fue realizada por el Dr. Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo de recuperación esperado será de alrededor de 12 meses."
Un rápido ascenso interrumpido
Antes de la lesión, Nomoko estaba disfrutando de una temporada revelación. A pesar de tener solo 17 años, se había convertido en una presencia regular para el Barca Atletic, participando en los 14 partidos de liga del equipo de reserva. Su contribución de dos goles y cuatro asistencias solo insinuaba su influencia, destacándose como uno de los jugadores más destacados de la academia. El personal técnico del Barcelona había estado trabajando estrechamente con Nomoko, viéndolo como una posible historia de éxito futura de La Masia. Aquellos dentro del club creían que era solo cuestión de tiempo antes de que ganara oportunidades más cercanas al primer equipo, dada su trayectoria ascendente.
Barça se recupera tras el contratiempo
De manera notable, la lesión no descarriló a los jóvenes del Barcelona en la noche contra el Eintracht. El equipo Sub-19 mostró resiliencia para remontar un déficit de 3-1 y asegurar una emocionante victoria por 4-3 contra el Frankfurt. Sin embargo, el resultado parecía ser secundario ante la preocupación por un compañero de equipo cuyo futuro había sido repentinamente puesto en espera.