«Una historia más importante que la caída del Muro de Berlín»: el traspaso histórico que sacudió el fútbol escocés

En el Celtic, Johnston marcaba de media en uno de cada dos partidos. Ganó la liga y la copa, pero no solo eso: se convirtió en un héroe. Después de que Johnston viera la tarjeta roja en un Old Firm contra el Rangers FC, de mayoría protestante, se santiguó de camino al vestuario frente a la grada rival. Este gesto tan provocador despertó aún más cariño entre unos, mientras que entre otros no hizo más que avivar el odio hacia él.

Tras tres años en el Celtic, fichó por el FC Nantes francés, pero en 1989 regresó a Glasgow. Primero volvió al Celtic, hasta que, en un giro sorpresivo, se pasó al gran rival. Los Rangers, rompiendo su propia norma no escrita, contrataron a un católico. No a cualquier católico, sino a un ídolo del Celtic con un pasado relevante.

«En Glasgow, este traspaso fue una noticia más importante que la caída del Muro de Berlín ese mismo año», afirma Danny Grant, del blog de los Rangers Ibrox Noise, a SPOX; por aquel entonces tenía diez años. Con motivo del 30.º aniversario del traspaso, el periódico escocés Daily Record escribió: «No fue solo un traspaso que sacudió los cimientos del fútbol escocés. Fue también uno de los momentos más significativos de la historia de este país».