¿Una historia de éxito con un final agridulce? En el VfB Stuttgart se avecina una decisión controvertida sobre un fichaje

Mittelstädt no está haciendo en absoluto una mala temporada, aunque se aprecia una ligera tendencia a la baja en comparación con sus dos primeros años con la camiseta del VfB. No obstante, sus diez participaciones en goles en 39 partidos disputados hasta la fecha son dignas de mención y ya superan incluso su primera temporada en el VfB (siete). Sin embargo, cuatro de sus cinco goles los marcó Mittelstädt desde el punto de penalti. Aparte de las tareas puramente ofensivas, Hendriks le ha superado en muchos aspectos. El jugador de 24 años no solo destaca por ser mejor en los duelos (69,2 %) y en los pases (87,2 %), sino que también es notablemente más rápido. Contra el Leipzig, a pesar de sus 1,89 metros (!), volvió a superar la barrera de los 35 km/h, mientras que la velocidad máxima de Mittelstadt ronda los 33 km/h. El defensa central de formación también destaca como creador de juego (tres asistencias), como por ejemplo en su ejemplar centro que propició el importante gol de Ermedin Demirovic para poner el 2-1 provisional contra el 1. FC Köln.

Estadísticas Maximilian Mittelstädt Ramon Hendriks Partidos (minutos jugados) 39 (2.836) 39 (2.534) Goles 5 0 Asistencias 5 3 Regates completados (Bundesliga) 64,7 % (11/17) 100 % (7/7) Porcentaje de pases completados (Bundesliga) 82,3 % 87,2 % Porcentaje de duelos ganados (Bundesliga) 64,5 % 69,2 % Intervenciones defensivas (Bundesliga) 2,73 por partido 3,22 por partido Recuperaciones de balón (Bundesliga) 1,89 por partido 0,59 por partido Velocidad máxima ≈ 33 km/h 35,04 a 35,24 km/h

Por ello, según se ha podido saber, los responsables del club, encabezados por el director deportivo Fabian Wohlgemuth, están sondeando el mercado de fichajes en busca de alternativas para el lateral izquierdo. En este sentido, últimamente se ha especulado con frecuencia sobre el fichaje de Nazinho, del Cercle de Brujas, por el que habría que pagar unos diez millones de euros. Sobre todo porque el futuro de Hendrik también parece incierto. Al parecer, el neerlandés está muy cotizado en varios clubes de primer nivel.

Según los informes, Mittelstädt también ha despertado un gran interés. Al parecer, al igual que el verano pasado, el SSC Nápoles sigue de cerca su situación, y la Juventus de Turín sería otro equipo italiano que se ha interesado por él. El propio Mittelstädt insinuó además, poco antes de Navidad, que, a pesar de su contrato hasta 2028, podría producirse un cambio de aires en un futuro no muy lejano: «Quizás en algún momento sea posible dar el siguiente paso».

Si echamos un vistazo al valor de mercado de Mittelstädt, que se estima en 18 millones de euros, queda claro que el VfB obtendría una enorme plusvalía en caso de venta. El internacional, en la mejor edad para un futbolista, podría firmar un último gran contrato. Desde un punto de vista puramente económico, una separación en un escenario de este tipo sería comprensible para ambas partes. Sin embargo, un final abrupto de la etapa de Mittelstadt en Suabia de esta manera también dejaría un cierto regusto amargo.