«Una gran sorpresa»: el Arsenal DESPIDE a un miembro clave de su cuerpo técnico pocos días después de perder la final de la Liga de Campeones

El departamento médico sufrió un gran escrutinio por las lesiones que afectaron al Arsenal en la recta final del campeonato. Se debaten las causas de las bajas prolongadas de Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber y Kai Havertz.

El cuerpo técnico revisa la intensidad de los entrenamientos, la elección de partidos, la rotación de la plantilla y la atención médica para entender por qué algunos futbolistas no resistieron la carga física. La exigente filosofía de trabajo de Mikel Arteta aportó títulos, pero imprevistos como la fractura de pie de Mikel Merino en enero, antes de su regreso en la última jornada, complicaron la temporada del departamento.