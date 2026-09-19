Getty Images Sport
Traducido por
«¡Una gran lección para nosotros!» - Mikel Arteta admite que el Arsenal estuvo «por debajo del nivel» mientras los campeones sufren una sorprendente derrota por 3-0 ante el Brighton
El Arsenal, humillado en la costa sur
El aura de invencibilidad que rodeaba al equipo de Arteta se hizo añicos en el Amex Stadium, donde el Brighton firmó una lección táctica para desmantelar al vigente campeón. Tras un inicio perfecto de campaña, en el que el Arsenal había ganado siete partidos seguidos en todas las competiciones, el conjunto del norte de Londres se mostró inusualmente frágil ante un Brighton que presionó alto.
Hablando con BBC Radio 5 Live Sports Report tras el pitido final, un Arteta frustrado fue sincero sobre los fallos de su equipo. El español admitió que su equipo no igualó la intensidad requerida a este nivel y declaró: «El Brighton mereció ganar el partido. No hicimos bien lo básico durante largos periodos, especialmente en la primera parte. No ganamos suficientes duelos, y cualquier segunda jugada te estira. Con los errores que cometimos y, especialmente, con los principios que no aplicamos contra un equipo que quiere presionarte».
- Getty Images Sport
Las oportunidades desperdiciadas salen caras
El Arsenal tuvo una oportunidad de oro para volver a meterse en el partido justo antes del descanso, cuando el balón le cayó a Bukayo Saka dentro del área, pero el internacional inglés no logró convertir después de que el disparo inicial de Martin Odegaard fuera desviado. La importancia de ese fallo se multiplicó casi de inmediato, ya que el Brighton lo aprovechó apenas unos segundos después, cuando Charalampos Kostoulas recibió demasiado espacio en la frontal del área para girarse y doblar la ventaja de los locales.
Arteta señaló esos momentos concretos como puntos de inflexión que impidieron la remontada. El técnico del Arsenal señaló que la definición es un requisito indispensable para tener éxito en la élite, y explicó su decepción diciendo: "Eso nos somete constantemente a presión y no salimos de ella de la manera en que solemos hacerlo. Así que hay muchas cosas que aprender y sacar en claro, pero en última instancia estamos decepcionados".
El Brighton vuela mientras el campeón tropieza
Cualquier esperanza de reacción de los visitantes en la segunda parte quedó apagada 12 minutos después de la reanudación. Chema Andres se elevó por encima de todos para cabecear a la red un córner botado por el incombustible Gross, firmando el undécimo gol del Brighton en una semana extraordinaria tras las victorias ante el Coventry City y el Manchester United.
Las estadísticas reflejaron una actuación dominante del equipo de Fabian Hurzeler, que ascendió hasta la tercera posición de la tabla, a solo dos puntos del liderato. Para el Arsenal, la derrota significa que sigue segundo por diferencia de goles, pero ha jugado un partido más que el Manchester City. Arteta se negó a poner excusas y añadió: "Dos cosas: hay que darles mérito. Por la manera en que jugaron y por cómo se emplearon en cada acción. Estuvimos por debajo del nivel que se nos exige a nosotros, pero también en la Premier League".
- Getty Images Sport
Una llamada de atención para Arteta
Los intentos finales de Kai Havertz y Matt O'Riley en áreas opuestas mantuvieron ocupados a los porteros, pero el daño ya estaba hecho mucho antes del pitido final. El resultado sirve como un duro recordatorio de la competitividad de la categoría y pone fin a una sensacional racha de forma del Arsenal.
El técnico del Arsenal concluyó su valoración enmarcando la derrota como un obstáculo necesario en su lucha por conquistar más títulos. Arteta comentó: "Es una gran lección para nosotros. Si tengo que describir cómo ha jugado y competido el equipo en las últimas seis o siete semanas, ha sido excepcional, pero hoy ha sido una gran lección".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias