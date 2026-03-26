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Una gran decepción para Kai Rooney: el joven jugador del Manchester United se perderá lo que queda de temporada
Un duro golpe para la cantera del United
Rooney ha confirmado un importante revés tras revelar que se perderá lo que queda de temporada con los equipos juveniles del Manchester United. El joven delantero ha destacado en el equipo sub-16, pero ahora se enfrenta a un prolongado periodo de baja. La noticia supone un duro golpe para la cantera del United, donde Kai se ha estado labrando un nombre por sí mismo, lejos de la sombra del estatus legendario de su padre.
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Rooney confirma la noticia en las redes sociales
A través de sus historias de Instagram, el joven expresó su frustración por el momento en que se ha producido la lesión. Rooney publicó un mensaje en el que decía: «Decepcionado por quedarme fuera el resto de la temporada. Volveré más fuerte en la próxima pretemporada», acompañado de un emoji de un corazón. No es la primera vez que el joven se enfrenta a problemas físicos; anteriormente compartió fotos de sí mismo con muletas y con una bota ortopédica durante una lesión anterior que le hizo sentir que «la vida no podía ir a peor».
Un final por todo lo alto en Carrington
El momento en que se ha producido la lesión resulta especialmente cruel, ya que llega justo después de un momento de triunfo para este joven de 16 años. Hace solo unos días, Kai ayudó al equipo sub-16 del Manchester United a hacerse con el Premier League Shield tras una reñida victoria por 2-0 sobre el Burnley. Sus padres, Wayne y Coleen, estuvieron presentes en Carrington para ver a su hijo levantar el trofeo junto a compañeros como Jacey Carrick, hijo del excentrocampista del United y actual entrenador interino Michael Carrick.
La progresión de Rooney ha sido rápida esta temporada, ya que se ha ganado una beca y ha disputado partidos con el equipo sub-18. Ha sido una pieza clave de los equipos que alcanzaron las semifinales de la FA Youth Cup y la final de la Premier League Cup. Por desgracia, ahora tendrá que ver desde la banda cómo sus compañeros intentan terminar la temporada por todo lo alto.
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Objetivos futuros y cómo lidiar con la fama
A pesar de la lesión, el futuro de Kai sigue siendo prometedor. Representado por Triple S Sports Management, la misma agencia que su padre, se le considera una promesa a largo plazo y podrá firmar su primer contrato profesional cuando cumpla 17 años la próxima temporada. Dar esos pasos hacia el profesionalismo llevando el apellido Rooney conlleva una presión inevitable, pero Wayne Rooney declaró a la BBC: «Tiene grandes entrenadores en el Manchester United, así que yo no me meto en eso. Hablo con él, pero para mí lo importante es su mentalidad y su actitud, asegurarme de que siga disfrutando, eso es lo principal para mí». La atención de Kai se centra ahora por completo en la rehabilitación para estar listo para la pretemporada.