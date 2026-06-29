Getty
Traducido por
«Una gran bofetada»: a Cole Palmer le explican cómo convertirse en un «gran jugador», mientras la leyenda del Chelsea ve cómo se desvanece el entusiasmo y el descenso de sus estadísticas le cuesta la convocatoria para el Mundial
Palmer fichó por el Chelsea procedente del Manchester City por 40 millones de libras.
Tras ganar la Premier y la Champions con el Manchester City de Pep Guardiola, Palmer fichó por el Chelsea en verano de 2023 por 40 millones de libras (53 millones de dólares).
En su primera temporada en Londres marcó 25 goles y ganó el premio al Mejor Jugador Joven de la PFA. En 2024-25 bajó a 18, pero celebró la Conference League y el Mundial de Clubes.
- Getty
Palmer, descartado por Inglaterra para el Mundial de 2026
Palmer era titular habitual de la selección inglesa en aquella época —había marcado para su país en la final de la Eurocopa 2024 contra España—, pero solo vio puerta en 11 ocasiones durante una temporada 2025-26 marcada por las lesiones, y Thomas Tuchel no contó con él para el Mundial.
Con 24 años, suena para volver al Manchester United, equipo del que era aficionado de niño. Sin embargo, el Chelsea no piensa venderlo: tiene contrato hasta 2033.
¿Qué puede hacer Palmer para estar a la altura de las expectativas y convertirse en un «grande»?
Todos esperan que Palmer recupere su chispa bajo el nuevo entrenador, Xabi Alonso. Al preguntarle si eso ocurrirá o si el delantero, con 14 partidos internacionales, generó un entusiasmo prematuro, el exdefensa de los Blues Leboeuf —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Betinia NJ— afirmó: «Ya hablé de la “situación de emergencia”: un joven que Guardiola no quiso conservar ficha por el Chelsea y sorprende a todos; creo que Guardiola se arrepintió.
Salir de la nada fue una locura, pero te conviertes en un gran futbolista cuando demuestras consistencia. No basta una temporada; hacen falta dos, tres, cuatro, cinco. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi llevan 17, algo así. Todavía esperamos a que Kylian Mbappé termine su carrera para llamarlo leyenda.
Es una locura, pero así es el fútbol. Como digo siempre, la primera vez que te convocan para la selección piensas: “¡Vaya, soy internacional!”. En Francia necesitas 10 partidos para que te consideren internacional, porque debes demostrar tu constancia a ese nivel.
«En el caso de Cole Palmer, los entrenadores lo colocaron en la banda derecha, que no es su posición, y las lesiones le impidieron seguir trabajando y mostrando su talento.
«No se puede negar que cada vez que toca el balón pasa algo. Ahora debe trabajar con humildad; no ir al Mundial fue un golpe que debería hacerle reaccionar».
- Getty
El Chelsea espera que Palmer forme parte de su plantilla en la temporada 2026-27.
Palmer se quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026, junto a los creativos Phil Foden (Manchester City) y Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest). Los tres vieron desde la distancia cómo los Tres Leones alcanzaban los dieciseisavos de final en Norteamérica.
Los tres aspiran a aportar en el futuro, con la Euro 2028 en casa como siguiente objetivo, pero saben que deben brillar en sus clubes: la Premier 2026-27 empieza el 21 de agosto.