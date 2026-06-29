«Una gran bofetada»: a Cole Palmer le explican cómo convertirse en un «gran jugador», mientras la leyenda del Chelsea ve cómo se desvanece el entusiasmo y el descenso de sus estadísticas le cuesta la convocatoria para el Mundial

Todos esperan que Palmer recupere su chispa bajo el nuevo entrenador, Xabi Alonso. Al preguntarle si eso ocurrirá o si el delantero, con 14 partidos internacionales, generó un entusiasmo prematuro, el exdefensa de los Blues Leboeuf —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Betinia NJ— afirmó: «Ya hablé de la “situación de emergencia”: un joven que Guardiola no quiso conservar ficha por el Chelsea y sorprende a todos; creo que Guardiola se arrepintió.

Salir de la nada fue una locura, pero te conviertes en un gran futbolista cuando demuestras consistencia. No basta una temporada; hacen falta dos, tres, cuatro, cinco. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi llevan 17, algo así. Todavía esperamos a que Kylian Mbappé termine su carrera para llamarlo leyenda.

Es una locura, pero así es el fútbol. Como digo siempre, la primera vez que te convocan para la selección piensas: “¡Vaya, soy internacional!”. En Francia necesitas 10 partidos para que te consideren internacional, porque debes demostrar tu constancia a ese nivel.

«En el caso de Cole Palmer, los entrenadores lo colocaron en la banda derecha, que no es su posición, y las lesiones le impidieron seguir trabajando y mostrando su talento.

«No se puede negar que cada vez que toca el balón pasa algo. Ahora debe trabajar con humildad; no ir al Mundial fue un golpe que debería hacerle reaccionar».