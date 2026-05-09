«Una generación increíble»: José Mourinho ve a un firme candidato al título mundial

Mourinho también se pronunció sobre la dimensión política del torneo. Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha confirmado la participación de Irán, no cesan los llamamientos para que se le excluya. Paolo Zampolli, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, instó enérgicamente a que se nominara a Italia como sustituta de Irán en caso de que las tensiones en Oriente Próximo siguieran agravándose.

Mourinho lo tiene claro y defiende a los deportistas: «La política es una cosa y el deporte, otra», subrayó. Para él, solo cuenta el mérito deportivo: «Los jugadores iraníes que se clasificaron para este Mundial, en el que habrá demasiados equipos, se merecen jugar».