¡Una fracción de segundo lo cambió todo! Por qué no se repitió el penalti de Kylian Mbappe contra el Real Betis pese a que Marc Bartra entró en el área antes del lanzamiento

Los compases finales del choque del Real Madrid con el Real Betis quedaron marcados por una gran polémica cuando Alejandro Jose Hernandez Hernandez señaló el punto de penalti en el minuto 93. Tras una falta sobre Vinicius Junior, Mbappe asumió la responsabilidad con la oportunidad de rescatar un punto para el equipo de Jose Mourinho. Sin embargo, la superestrella francesa vio cómo Alvaro Valles detenía su lanzamiento y culminaba así una magnífica actuación individual.

Inmediatamente después de la parada, tanto el banquillo del Madrid como sus aficionados cuestionaron la acción, ya que Marc Bartra parecía haber entrado en el área antes de que se golpeara el balón.

Según Mundo Deportivo, las repeticiones confirmaron que Bartra fue efectivamente el primer jugador en invadir el perímetro del área, y fue quien finalmente despejó el balón a córner tras la parada inicial de Valles. Según las normas habituales de la FIFA, si un jugador defensor invade el área y el penalti no acaba en gol, el lanzamiento debe repetirse si ese jugador influye después en la jugada. Sin embargo, un tecnicismo relacionado con la posición de los pies de Bartra en el instante exacto del golpeo resultó ser el factor decisivo en la revisión del VAR.



