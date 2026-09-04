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¡Una fracción de segundo lo cambió todo! Por qué no se repitió el penalti de Kylian Mbappe contra el Real Betis pese a que Marc Bartra entró en el área antes del lanzamiento
La controvertida acción del penalti en La Cartuja
Los compases finales del choque del Real Madrid con el Real Betis quedaron marcados por una gran polémica cuando Alejandro Jose Hernandez Hernandez señaló el punto de penalti en el minuto 93. Tras una falta sobre Vinicius Junior, Mbappe asumió la responsabilidad con la oportunidad de rescatar un punto para el equipo de Jose Mourinho. Sin embargo, la superestrella francesa vio cómo Alvaro Valles detenía su lanzamiento y culminaba así una magnífica actuación individual.
Inmediatamente después de la parada, tanto el banquillo del Madrid como sus aficionados cuestionaron la acción, ya que Marc Bartra parecía haber entrado en el área antes de que se golpeara el balón.
Según Mundo Deportivo, las repeticiones confirmaron que Bartra fue efectivamente el primer jugador en invadir el perímetro del área, y fue quien finalmente despejó el balón a córner tras la parada inicial de Valles. Según las normas habituales de la FIFA, si un jugador defensor invade el área y el penalti no acaba en gol, el lanzamiento debe repetirse si ese jugador influye después en la jugada. Sin embargo, un tecnicismo relacionado con la posición de los pies de Bartra en el instante exacto del golpeo resultó ser el factor decisivo en la revisión del VAR.
- AFP
Por qué las reglas favorecieron a Marc Bartra
La razón principal por la que no se repitió el penalti radica en un detalle fisiológico de una fracción de segundo. Aunque Bartra se había lanzado hacia delante para anticipar un posible rechace, sus pies no habían llegado a tocar el césped dentro del área en el preciso instante en que Mbappe hizo contacto con el balón.
En esencia, el veterano defensa estaba en el aire, inclinándose hacia el área pero sin haber apoyado aún los pies dentro de ella. Esta distinción es vital en la interpretación moderna del reglamento, ya que la invasión suele juzgarse por el punto de contacto con la superficie de juego y no por la inclinación del cuerpo de un jugador.
Al ser "astuto" y medir su salto a la perfección, Bartra logró obtener una ventaja territorial significativa sin infringir técnicamente las reglas del juego. Eso le permitió ser el primero en llegar al balón suelto después de que Valles despejara el disparo, impidiendo que Mbappe tuviera una segunda oportunidad.
El Real Madrid, frustrado por las decisiones del VAR
Este drama con el penalti no fue la única vez que el videoarbitraje desempeñó un papel importante en el partido. Antes, durante la noche, los visitantes pensaron que habían encontrado el camino de vuelta al encuentro gracias al suplente Carlos Espi.
El joven delantero, que había reemplazado a Federico Valverde, dejó un momento de magia apenas cinco minutos después de entrar al campo. Sin embargo, la tecnología del videoarbitraje anuló un gol soberbio marcado por Espi por un fuera de juego milimétrico anterior en la jugada, lo que aumentó aún más la frustración del equipo de Mourinho.
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Fin a la racha de victorias de Mourinho
La derrota supuso un frenazo importante en la dinámica de un Real Madrid que hasta entonces había dado sensación de fortaleza. El partido en La Cartuja vio al Real Madrid dominar durante grandes tramos la posesión, pero no fue capaz de encontrar acierto en el último tercio.
El resultado representa la primera derrota oficial de la temporada para el Real Madrid y pone fin a una racha de tres victorias consecutivas en La Liga. El momento es especialmente inoportuno, ya que el club se prepara para el inicio de su campaña en la Liga de Campeones el próximo martes. Las decisiones tácticas de Mourinho, incluida la sorprendente exclusión de Bernardo Silva del once inicial por segundo partido consecutivo, probablemente estarán bajo un intenso escrutinio por parte de la prensa española en los próximos días, mientras el equipo busca rehacerse de este revés.
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