¡Una fortuna para un adolescente! Desvelan el enorme sueldo de Kenneth Eichhorn en el Bayer Leverkusen

La semana pasada, el B04 cerró el fichaje de este talento excepcional procedente del Hertha BSC. Tras el visto bueno del jugador, el club renano hizo valer una cláusula de rescisión incluida en el contrato, cuyo importe se estima en algo menos de diez millones de euros.

«Kennet comparte nuestra opinión de que en el Bayer 04 encontrará las mejores condiciones para convertirse en uno de los mejores jugadores de la Bundesliga. El intercambio con nuestro entrenador jefe, Carles Martínez, se caracterizó por una gran sintonía en los temas futbolísticos y por la confianza mutua», explicó Simon Rolfes, director deportivo del Bayer 04.

Eichhorn había sido cortejado por clubes como Manchester City, Liverpool, Bayern, Dortmund y RB Leipzig, pero la elección final fue entre Bayer y RB.

En Berlín, Eichhorn —que la temporada pasada disputó 17 partidos de liga con el Hertha y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la 2.ª Bundesliga— aún tenía contrato hasta 2029.