Antes del pitido inicial, se esperaba un duelo entre la ofensiva de Francia y la defensa de España, que solo había encajado un gol. La Furia Roja cumplió, mientras que la Equipe Tricolore decepcionó. No fue solo culpa de Olise, quien compartió ataque con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola. Hasta el 0-2 Francia apenas acumuló un xG de 0,07.

Comenzó como 10 y, tras el 0-1, volvió a la derecha, donde había brillado con el Bayern; pero en el centro no pudo con Rodri y Fabián, y en la banda Cucurella lo anulo con esfuerzo y físico. «Saben exactamente cómo hay que marcarles», comentó el exinternacional alemán Mats Hummels en MagentaTV sobre los españoles, que dominaron a los artistas franceses, y añadió: «Se han preparado para todo y realmente han neutralizado a Francia por completo».