Al nuevo cuerpo técnico del Real Madrid le bastaron apenas unas dos sesiones de entrenamiento para darse cuenta de que cuenta con un elemento explosivo en su plantilla: el jugador turco Arda Güler.

El diario AS señaló que Güler regresó de sus vacaciones en su máximo nivel de concentración y compromiso, y no solo mostró sus enormes ganas de reivindicarse, sino que además llegó en su mejor forma física.

Uno de los miembros más destacados del cuerpo técnico no dudó en elogiar públicamente al jugador turco, afirmando "Güler vuela", una frase que resonó en Valdebebas.

Todo apunta a que José Mourinho prepara un papel importante para Arda Güler, acorde con la magnitud de las expectativas que el club deposita en el jugador, que fue uno de los aspectos más positivos de la temporada pasada.

Además, el regreso anticipado le otorga una ventaja adicional que Güler busca aprovechar, pues ya ha comenzado a trabajar bajo la dirección del técnico portugués con el objetivo de arrancar la nueva temporada como titular en el once del Real Madrid.

Tras la eliminación de la selección de Turquía en la fase de grupos de un decepcionante Mundial, Güler se fijó un objetivo claro: continuar con el importante papel que desempeñó con el Real Madrid durante la etapa decisiva de la temporada pasada.

Güler disputó 51 partidos en las distintas competiciones a lo largo de la temporada pasada, marcó 6 goles y dio 14 asistencias, de las cuales 8 fueron para Kylian Mbappé, con quien formó una dupla destacada sobre el terreno de juego.