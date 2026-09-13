Carrick terminó indignado tras la ajustada derrota de su equipo ante el Manchester City, y apuntó específicamente a la lógica utilizada para conceder el gol de la victoria de Haaland. El partido, en el que el City se quedó con diez hombres en la primera parte, se decidió por un único tanto que requirió una larga intervención del árbitro asistente de vídeo.

Aunque la decisión inicial sobre el terreno de juego fue fuera de juego, el gol acabó concediéndose, lo que dejó al banquillo del United y a la afición de Old Trafford en un estado de incredulidad por la interpretación de las reglas sobre la interferencia en el juego.

En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, un Carrick visiblemente frustrado no se mordió la lengua en su valoración del arbitraje. Afirmó: "Confundido, ni siquiera confundido, hemos puesto cosas en marcha para ayudar en las decisiones de los árbitros, pantallas, árbitros en una oficina en algún lugar. Lo más preocupante es si esa es la interpretación sobre el fútbol".