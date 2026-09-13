Carrick se mostró indignado tras la ajustada derrota de su equipo ante el Manchester City, apuntando específicamente a la lógica utilizada para conceder el gol de la victoria de Haaland. El partido, en el que el City se quedó con diez hombres en la primera parte, se decidió por un único tanto que requirió una larga intervención del videoarbitraje.

Aunque la decisión inicial sobre el terreno de juego fue fuera de juego, el gol acabó subiendo al marcador, dejando al banquillo del United y a la afición de Old Trafford en un estado de incredulidad por la interpretación de las reglas sobre la interferencia en el juego.

En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, un Carrick visiblemente frustrado no se mordió la lengua en su valoración del arbitraje. Afirmó: "Confundido, ni siquiera confundido, hemos puesto cosas en marcha para ayudar a las decisiones de los árbitros, pantallas, árbitros en una oficina en algún sitio. Lo más preocupante es si esa es la interpretación sobre el fútbol".