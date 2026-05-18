Una exestrella del Barcelona insta a Robert Lewandowski a fichar por el Wrexham y sugiere que Harry Kane le reemplace en el Camp Nou

En declaraciones a PlayUK, Mendieta sugirió que el veterano delantero debería fijarse en el norte de Gales para su próxima aventura. «Robert Lewandowski ha dicho que está dispuesto a dar un paso atrás y, si quiere dedicarse a la interpretación tras retirarse, ¡Wrexham es el lugar ideal!», afirmó el exjugador del Barça. «Busca su siguiente paso. Si quiere seguir jugando, tiene opciones. No conozco el nivel de la liga ni la categoría».

Sin embargo, advirtió que fichar por una categoría inferior en Inglaterra no sería fácil: «No siempre triunfan jugadores de este perfil, sobre todo en la Championship o en la Segunda División española. Son ligas muy duras para ellos. Aun así, su calidad sigue siendo valiosa. No le faltarán opciones; veamos qué decide. Sería emocionante».