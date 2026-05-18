AFP
Traducido por
Una exestrella del Barcelona insta a Robert Lewandowski a fichar por el Wrexham y sugiere que Harry Kane le reemplace en el Camp Nou
Lewandowski se plantea su próximo paso
Con Lewandowski a punto de cerrar su exitosa etapa en España, los rumores sobre su futuro arden. El delantero de 37 años ha sugerido que sus días en la élite podrían acabar. Admite que valoraría una liga menos exigente físicamente: «Hay opciones en ligas de menor nivel». Tengo casi 38 años, pero me siento bien físicamente, así que lo estoy considerando. Quizás sea el momento de jugar y disfrutar de la vida, y no lo descarto».
- Getty/GOAL
Se insta al delantero polaco a sumarse a la historia de Hollywood
En declaraciones a PlayUK, Mendieta sugirió que el veterano delantero debería fijarse en el norte de Gales para su próxima aventura. «Robert Lewandowski ha dicho que está dispuesto a dar un paso atrás y, si quiere dedicarse a la interpretación tras retirarse, ¡Wrexham es el lugar ideal!», afirmó el exjugador del Barça. «Busca su siguiente paso. Si quiere seguir jugando, tiene opciones. No conozco el nivel de la liga ni la categoría».
Sin embargo, advirtió que fichar por una categoría inferior en Inglaterra no sería fácil: «No siempre triunfan jugadores de este perfil, sobre todo en la Championship o en la Segunda División española. Son ligas muy duras para ellos. Aun así, su calidad sigue siendo valiosa. No le faltarán opciones; veamos qué decide. Sería emocionante».
Se rumorea que Kane podría fichar por el Camp Nou
Tras confirmarse la salida de Lewandowski del Barcelona, la pregunta sobre su sucesor domina la actualidad española. Mendieta propone a Kane, estrella del Bayern fichada en 2023 para reemplazar al polaco. «Me encantaría ver a Harry Kane en el Barcelona. Es un jugador fantástico con mala suerte en los títulos. ¿Por qué no? Nadie pensaba que Lewandowski vendría, pero lo hizo», añadió Mendieta.
Sobre la viabilidad del fichaje, el exinternacional español añadió: «Ahora el Barça está en una situación financiera mucho mejor que hace dos o tres años. Ha demostrado capacidad de reconstruirse, ser competitivo y ganar: ya han conquistado La Liga dos veces. Eso atraerá a muchos grandes jugadores, que aceptarán ganar menos solo por ir al Barça y priorizar los títulos».
- Getty Images
Una emotiva despedida para una leyenda
La despedida de Lewandowski fue emotiva. En su último partido en casa, ante el Real Betis, el delantero lloró mientras la grada coreaba su nombre. Cerró cuatro años en el club con 119 goles y un lugar en su historia.
En su despedida, el legendario ‘9’ reconoció: «Es un día muy emotivo. Cuando llegué sabía que este club era enorme, pero vuestro apoyo ha sido increíble. Desde el primer momento me sentí como en casa. Nunca olvidaré cómo coreabais mi nombre. Gracias a mis compañeros, a los entrenadores y a todos los que trabajan en el club. Ha sido un honor jugar en el Barça. Hemos compartido grandes momentos durante estos cuatro años. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Hoy me despido de este estadio, pero el Barça siempre permanecerá en mi corazón. Visca el Barça y Visca Catalunya».