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Una exestrella de la Premier League afirma que Declan Rice fue uno de los SEIS jugadores del Arsenal que «no dieron la talla» en la derrota ante el Manchester City
La lucha por el título se decanta a favor del Manchester City
La victoria del Manchester City sobre los Gunners ha dado un vuelco a la lucha por el título de la Premier League. Los goles de Rayan Cherki y Erling Haaland, con el empate temporal de Kai Havertz, acercan al equipo de Pep Guardiola a la revalidación. Para Mikel Arteta es un golpe duro, pues su equipo lideraba con ventaja hace solo 11 días. La derrota deja a los ‘gunners’ a merced del City, que puede superarlos si vence al Burnley el miércoles. Los expertos ya ven a los citizens como claros favoritos al título.
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Deeney señala con el dedo
Pese a la brillantez táctica del Manchester City, el exdelantero de la Premier League Troy Deeney atribuye el resultado a las deficiencias internas del Arsenal. En declaraciones a CBS Sports, Deeney fue contundente: varios jugadores clave de Arteta desaparecieron bajo presión.
«Todos elogian al Manchester City, pero Noni Madueke, Martin Zubimendi, Martin Odegaard, Cristhian Mosquera y Piero Hincapié no estuvieron a la altura», sentenció.
También se cuestionan los niveles de esfuerzo de Rice
Deeney, que admite ser amigo de Rice, fue especialmente crítico con el centrocampista inglés del Arsenal, a quien reprochó no haber influido en el partido como suele hacer.
Deeney añadió: «Es amigo mío, pero Declan Rice no estuvo a la altura. Cuando tantos jugadores del Arsenal fallan, hay que preguntarse dónde estaban».
- AFP
Predicciones sobre un colapso «épico» del Arsenal
Con un partido clave ante el Newcastle a la vista, la presión sobre Arteta crece: debe enderezar el rumbo antes de que la temporada se vaya al traste. Sin embargo, Deeney cree que el daño a la moral del equipo ya está hecho y advierte de que la reacción de la afición y los medios podría empeorar las cosas, pues el club arriesga sus opciones de título. «Esto ha creado una historia maravillosa, pero, aunque he intentado contenerme y ser respetuoso, la debacle del Arsenal va a ser épica. La debacle en Internet va a ser épica», predijo Deeney.