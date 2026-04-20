Una exestrella de la Premier League afirma que Declan Rice fue uno de los SEIS jugadores del Arsenal que «no dieron la talla» en la derrota ante el Manchester City

Pese a la brillantez táctica del Manchester City, el exdelantero de la Premier League Troy Deeney atribuye el resultado a las deficiencias internas del Arsenal. En declaraciones a CBS Sports, Deeney fue contundente: varios jugadores clave de Arteta desaparecieron bajo presión.

«Todos elogian al Manchester City, pero Noni Madueke, Martin Zubimendi, Martin Odegaard, Cristhian Mosquera y Piero Hincapié no estuvieron a la altura», sentenció.