Una exestrella de Inglaterra asegura que «de ninguna manera» Tuchel seguirá como entrenador y propone dos sustitutos

Inglaterra soñaba con la gloria en el Mundial, pero de nuevo se quedó fuera tras perder 2-1 contra Argentina en semifinales. Anthony Gordon abrió el marcador, pero Enzo Fernández y Lautaro Martínez remontaron en los minutos finales, dejando a los ingleses sin final desde 1966.

En declaraciones a Paddy Power, Butt fue contundente al valorar el futuro del seleccionador. «No hay forma de que se quede. Ni de coña después de eso», afirmó Butt. «Si se queda, también habrá que despedir a John McDermott. Ahora mismo es imposible mantenerlo en el cargo. No es un Sir Bobby Robson ni un Kevin Keegan, alguien a quien la nación adore».