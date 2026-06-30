Tras la dolorosa eliminación de Países Bajos, que por primera vez no alcanza los cuartos de final, Ronald de Boer considera inevitable un cambio en el banquillo.

En declaraciones a talkSPORT, el excentrocampista del Ajax y del Rangers afirmó que Ronald Koeman no seguirá en el cargo tras el torneo, sobre todo porque su contrato, a los 63 años, expira este verano.

«Lo hará por su propia iniciativa, porque la presión es enorme. Dijo que se tomaría una o dos noches para pensarlo, pero dimitirá, seguro al 100 %», afirmó. Lo hará en sus términos, porque si no lo hace, creo que Nigel de Jong, el director técnico de la federación, lo hará. Necesitamos un nuevo impulso en esta selección holandesa, empezando por el entrenador». El propio Koeman ya admitió estar replanteándose su futuro tras la dolorosa derrota en los penaltis.



