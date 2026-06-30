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FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP
Mohamed Saeed

Traducido por

Una exestrella de Holanda prevé que Virgil van Dijk se retire de la selección tras el fracaso en el Mundial 2026, con Ronald Koeman «al 100 %» fuera del equipo

V. van Dijk
Holanda
World Cup
R. Koeman
R. de Boer
Marruecos

Holanda aún digiere su eliminación del Mundial tras perder los penaltis contra Marruecos en la ronda de 32. La exestrella naranja Ronald de Boer prevé una profunda renovación de la selección y sugiere que el capitán Virgil van Dijk y el seleccionador Ronald Koeman podrían dejar el equipo nacional.

  • La salida de Koeman es «100 por ciento» segura

    Tras la dolorosa eliminación de Países Bajos, que por primera vez no alcanza los cuartos de final, Ronald de Boer considera inevitable un cambio en el banquillo.

    En declaraciones a talkSPORT, el excentrocampista del Ajax y del Rangers afirmó que Ronald Koeman no seguirá en el cargo tras el torneo, sobre todo porque su contrato, a los 63 años, expira este verano.

    «Lo hará por su propia iniciativa, porque la presión es enorme. Dijo que se tomaría una o dos noches para pensarlo, pero dimitirá, seguro al 100 %», afirmó. Lo hará en sus términos, porque si no lo hace, creo que Nigel de Jong, el director técnico de la federación, lo hará. Necesitamos un nuevo impulso en esta selección holandesa, empezando por el entrenador». El propio Koeman ya admitió estar replanteándose su futuro tras la dolorosa derrota en los penaltis.


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    Se rumorea que Van Dijk podría retirarse de la selección

    Las consecuencias podrían ir más allá del banquillo: se espera que el capitán Van Dijk, de 34 años, se retire de la selección.

    Pilar defensivo, podría anunciar su retirada de la selección. Con 37 años en la próxima Euro, en 2028, se vislumbra un relevo generacional.

    «Creo que lo sabremos pronto y que Van Dijk, que llevaba el brazalete y ha sido un capitán increíble, probablemente dirá que “este es mi último partido”», añadió De Boer. «Ha habido muchas críticas por no llevar al equipo de la mano, pero aun así, todo mi respeto para Van Dijk porque ha sido un gran capitán; sin embargo, a veces llega el momento de marcharse».

  • Tácticas defensivas bajo fuego

    La eliminación ante Marruecos alejó a Holanda de sus principios, pues la Oranje defendió, de forma extraña, que la estrategia funcionó pese a solo dos tiros en 120 minutos.

    Van Dijk, con 96 partidos con su selección, admitió: «Es muy difícil analizarlo ahora mismo. Ha sido un partido intenso. Fuimos sólidos atrás y ellos no encontraron espacios. El plan funcionó. Marcamos un buen gol. En el descuento nos acorralaron, llegamos a los penaltis y, por desgracia, estamos fuera».


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    Se pone fin a una trayectoria de liderazgo

    Van Dijk, capitán desde la primera etapa de Koeman, ha sido clave en el resurgimiento de Países Bajos. Con 13 goles con su selección, es uno de los defensas más laureados de su país, aunque su carrera internacional ha tenido altibajos, como perderse la Euro 2020 por lesión y varias derrotas en penaltis.

    Tras la eliminación, el capitán priorizó a sus compañeros: «Ahora mismo, quiero entrar lo antes posible para estar con los chicos. Es lo único en lo que pienso en este momento».

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