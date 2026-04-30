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Una exestrella brasileña asegura que Neymar sería «un pollo sin cabeza» si jugara en el PSG-Bayern y que no merece estar en el Mundial 2026
Casagrande duda de la intensidad de Neymar
Las esperanzas de Neymar de liderar a Brasil en el Mundial 2026 se han puesto en duda tras una actuación decepcionante con el Santos ante el San Lorenzo en la Copa Sudamericana. En declaraciones a UOL Noticias Esporte, el exdelantero de la Seleção Casagrande destacó el abismo entre el estado físico actual del jugador y el nivel de élite del fútbol europeo, como se vio en el clásico de la Liga de Campeones entre el PSG y el Bayern.
Dijo: «Poned al Neymar que jugó contra San Lorenzo en el centro del campo del PSG contra el Bayern. ¿Cómo lo veis? Con su actual intensidad, estaría perdido, mirando de un lado a otro y sin recibir el balón. No hay forma de verlo y decir que Neymar puede jugar en el Mundial».
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El debate sobre el Mundial de 2026
Neymar es una leyenda del fútbol brasileño, pero sus últimas estadísticas generan debate: ¿basta su fama para estar en el torneo de 2026? Bajo el mando de Carlo Ancelotti, Casagrande admite que el técnico podría convocarlo, aunque no por mérito deportivo.
«Es posible que Ancelotti lo convoque; no dudo de ello. Si ocurre, aceptaré la decisión del entrenador. Pero, merecerlo, no lo merece», añadió la antigua estrella del Corinthians.
Las estadísticas que sustentan las críticas
Para respaldar sus afirmaciones, Casagrande citó las estadísticas de Neymar en el 1-1 ante San Lorenzo, que mostraban a un jugador poco influyente.
«Los números lo muestran: un disparo, fuera. Cinco centros, uno bueno. Cinco regates, uno bueno. Perdió el balón cuatro veces y centró mal otras cuatro», explicó. «Además, 27 pérdidas de posesión; ganó dos duelos de ocho. Mira las cifras. Las cifras muestran su rendimiento. Seguir hablando de un buen pase, un regate acertado o su visión de juego... Tienes 90 minutos más la prórroga: si lo divides en 90, verás que los errores superan con creces los aciertos».
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¿Y ahora qué?
A Neymar se le acaba el tiempo para demostrar a Ancelotti que está en forma, pues la lista final de Brasil para el Mundial se anunciará el 18 de mayo. Debe brillar de nuevo con el Santos, empezando por el partido del sábado contra el Palmeiras, uno de los líderes de la Serie A.