La presión sobre Arteta ha llegado a un punto de inflexión: si no consigue títulos esta temporada, podría perder su puesto, advierten antiguos centrocampistas del Arsenal. Desde su llegada en diciembre de 2019, el técnico español ha ganado una FA Cup y dos Community Shields, y aunque convirtió al club en aspirante al título, ahora se exige ganar trofeos. La fuerte inversión en fichajes incrementa la obligación de acabar con la sequía de 20 años sin Premier.

Limpar cree que la directiva debería actuar si la temporada acaba en decepción. En declaraciones a NewBettingSites, el exjugador del Arsenal afirmó: «Si el Arsenal no consigue ningún título este curso, sería devastador para Mikel Arteta. Ha fichado a los jugadores para ganar al menos dos competiciones este año. Tenemos la mejor plantilla en años. No ganar nada este curso sería un golpe muy duro para el Arsenal, pero aún mayor para Arteta. Para los aficionados y el club, si el equipo no triunfa, es probable que Arteta sea despedido».