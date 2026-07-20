Kramer, el homólogo de Rooney en la ZDF, fue más diplomático: «El fútbol debe acostumbrarse, aunque a regañadientes. El espectáculo está bien, pero no los precios de las entradas».

Dan ganas de sacudirlo y replicarle: «No, un espectáculo así no está bien, ¡y no hay por qué acostumbrarse a tales excesos de la comercialización desmesurada del deporte!». No es una moda inofensiva, sino el último escalón de una tendencia que lleva años socavando el fútbol en estado puro.

Claro, Kramer no se equivoca: a nivel mundial este tipo de espectáculos continuará. La espiral del gigantismo no se detendrá. Cada gran evento quiere superar al anterior.