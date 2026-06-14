Bouadi brilló en el centro del campo y ayudó a mantener el equilibrio de Marruecos ante una de las selecciones más fuertes del mundo.

Completó 60 de 66 pases (91 % de acierto), incluidos 29 en campo rival (88 %), lo que muestra su valentía al penetrar con confianza.

Su valoración osciló entre 6,50 y 6,88, lo esperado al no intervenir en los goles. Pero los datos de construcción del juego revelan otra historia.

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