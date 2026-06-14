Bouadi ha sido titular en el Lille las dos últimas temporadas. Debutó tres días después de cumplir 16 años, en octubre de 2023, y se convirtió en el jugador más joven de la historia en disputar una competición europea de clubes (Liga Europa Conferencia).
Es un centrocampista defensivo con buen regate y control del balón, lee bien el juego y aprovecha su físico, lo que se refleja en sus destacadas estadísticas en duelos.
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Según Opta, solo diez centrocampistas de la Liga francesa, con al menos 100 entradas, superaron su porcentaje de éxito (55,6 %) esta temporada, pese a ser al menos dos años más joven que ellos.
Además, entre los jugadores con más de 50 entradas “reales” (que premia a los defensas por tocar el balón aunque el rival mantenga la posesión y penaliza las faltas), su porcentaje de éxito del 64,8 % superó ampliamente la media del 57,4 %».
Estos datos confirman la superioridad del joven marroquí y su merecido lugar en el Mundial, así como la acertada decisión de elegir a Marruecos sobre Francia.