Una estrella en la balanza... Cristiano Ronaldo deja boquiabiertos a los escépticos con 7 cifras históricas

Ronaldo volvió para callar a sus críticos. Tras las duras críticas por su discreta actuación en el 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026, marcó dos goles decisivos.

En el minuto 6, aprovechó un centro de João Cancelo para abrir el marcador.

En el 39, aprovechó un pase al espacio, quedó solo ante el portero y definió con clase a la derecha para el 3-0.