¡Una estrella en ciernes! Aleksandar Stankovic recibe grandes elogios del técnico del Inter, Chivu

El Inter de Milán se impuso al Manchester City en una trabajada tanda de penaltis tras el 1-1 en Hong Kong, pero fue Aleksandar Stankovic quien acaparó realmente los focos. El hijo de Dejan Stankovic dirigió el centro del campo del equipo de Cristian Chivu y firmó una actuación madura impropia de su juventud. El joven serbio fue fundamental en la jugada previa al empate de Benjamin Pavard en el minuto 20, que anuló el temprano gol a placer de Divin Mubama para el conjunto de la Premier League. Marcando el ritmo, cambiando el juego con pases largos y mostrando una inagotable intensidad defensiva durante sus 60 minutos sobre el césped, Stankovic fue el protagonista indiscutible antes de que el Inter acabara imponiéndose en los penaltis.