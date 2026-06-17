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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Traducido por

¡Una estrella del FC Bayern hace historia en el Mundial! Harry Kane impresiona a Jürgen Klopp con un truco especial en un penalti y bate el récord

World Cup
FEATURES
Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
H. Kane
Bayern Múnich

Gracias a sus dos goles en el 4-2 de Inglaterra ante Croacia en el partido inaugural, Harry Kane se convirtió en el máximo goleador de su selección en un Mundial. Pero lo que más se comentó fue su tanto del 1-0, pues primero falló un penalti y acertó en el segundo intento. Todo indica que Kane lo había planeado así.

En el minuto 10 y con 0-0 en el marcador, Harry Kane falló un penalti ante Dominik Livakovic y Croacia.

Pese a su fama de lanzador fiable, el disparo fue flojo: Kane retrasó la carrera y miró de más, lo que permitió a Livakovic adivinar la trayectoria y detener el balón.


  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Mientras los aficionados ingleses contenían el aliento, Kane falló el primer penalti con sorprendente calma. Livakovic estaba sobre la línea, el VAR anuló el gol y se le permitió repetir. El segundo disparo fue preciso e imparable. Volvió a disparar a la misma esquina, esta vez sin titubear, con fuerza y precisión.

    Poco antes de la segunda ejecución, su compañero en el Bayern, Josip Stanisic, miró a Livakovic, se señaló las sienes y luego indicó esa esquina, como anticipando lo que ocurriría. Como si Stanisic hubiera intuido lo que estaba a punto de suceder.




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  • Harry Kane falla los penaltis (casi siempre) a propósito.

    Y ahora viene lo fuerte: ¿y si Kane falló a propósito el primer penalti, incluso entrenando posibles repeticiones?

    Suena absurdo, pero ya lo hizo en la Liga de Campeones: en el partido de vuelta de octavos contra el Atalanta, lanzó un penalti en el minuto 25, se demoró y falló.

    Como el portero, Marco Sportiello, estaba adelantado, repitió el lanzamiento y marcó, igual que ante Croacia. Después admitió que fallar el primero era parte del plan: «Vi que se colocaba justo en la línea de gol. Así que sabía que se adelantaría si yo retrasaba el lanzamiento», dijo Kane entonces en la zona mixta. «Y eso es exactamente lo que pasó. La segunda vez se trataba de un juego psicológico, y para eso me había preparado».

    ¿Y esta vez? La repetición muestra que Livakovic saltó ligeramente cuando Kane retrasó el lanzamiento. Al volver a apoyarse, estaba justo sobre la línea. «Su inteligencia de juego está a otro nivel, lo había calculado», elogió Jürgen Klopp en MagentaTV al goleador, que luego marcó de cabeza el 2-1 y se convirtió en el máximo anotador de Inglaterra en un Mundial.

    Kane solo falla un penalti si quiere… o si, como ocurrió en un partido de la Bundesliga en Wolfsburgo, el punto de penalti había sido manipulado previamente.

    Casi: en la Copa DFB ante el Wehen Wiesbaden falló sin repetición. También en cuartos del Mundial 2022, con 1-2 contra Francia, envió un penalti al cielo en el 84’ y Inglaterra quedó eliminada. Pero 2022 ya es historia y ese fallo fue una de las dos excepciones que confirmaron la regla.

  • Harry Kane empata con Gary Lineker y se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en un Mundial

    Con sus dos goles en el debut, Kane igualó a Gary Lineker como máximo goleador inglés en Mundiales, con diez tantos.

    En Rusia 2018 fue máximo goleador con seis tantos; en Catar 2022 solo marcó dos, uno de ellos en cuartos contra Francia, encuentro que Inglaterra perdió también por un penalti fallado por Kane.

    Al igual que Francia ante Senegal (3-1), Inglaterra reafirmó su condición de favorita al dominar a Croacia, aunque la suerte también sonrió a los británicos ante una rival peligrosa. En la segunda parte marcaron Jude Bellingham (47’) y Marcus Rashford (85’), mientras que para Croacia anotaron Martin Baturina (36’) y Petar Musa (45’+5). Luka Modric, veterana estrella, fue la figura trágica al provocar un penalti innecesario.