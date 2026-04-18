Una estrella del Chelsea ficharía por el West Ham en verano, pero solo si el equipo se mantiene en la categoría

En la previa del partido contra el Crystal Palace, Nuno elogió el impacto de Disasi desde su llegada. Aunque el defensa llevaba tiempo sin jugar en el Chelsea, el técnico mantuvo su confianza: «Llegó con mucha confianza y creyendo en sí mismo. Créanme, Axel nunca ha perdido la confianza. Es muy positivo y llegó comprometido a ayudar, consciente de nuestra situación», declaró Nuno a los periodistas.

Sobre los altibajos que vivió el zaguero en otros clubes, el técnico luso sentenció: «En la vida hay altibajos, decepciones y momentos de felicidad; esa es la realidad. No se trata de que te hayan descartado ni de demostrar nada a nadie».