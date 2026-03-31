Una estrella alemana critica a la afición por abuchear a Leroy Sané cuando el exjugador del Bayern de Múnich salió desde el banquillo para dar la asistencia del gol de la victoria contra Ghana

Undav, el héroe del partido, encabezó la reacción contra la afición del Stuttgart, y el portero Alexander Nubel y la exestrella de la selección alemana Bastian Schweinsteiger se unieron a él para condenar la hostilidad dirigida hacia Sané.

Undav declaró a la ARD: «Espero y pido a todos los aficionados que, cuando salga Leroy o cualquier otro jugador, no le abucheen. Da igual lo que haga un jugador o cómo sea, hay que apoyar al equipo. Es importante que nosotros, como equipo, formemos una unidad con los aficionados. Espero que no vuelva a pasar en el próximo partido y, sobre todo, en el torneo. Me parece una pena, porque somos un equipo. Espero que los aficionados apoyen a Leroy la próxima vez. Leroy forma parte de nosotros tanto como cualquier miembro del cuerpo técnico».

Nubel calificó los abucheos de «una auténtica tontería», y Schweinsteiger señaló: «No tiene sentido. A la selección alemana no le beneficia en absoluto que la abucheen».