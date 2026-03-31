Getty Images
Traducido por
Una estrella alemana critica a la afición por abuchear a Leroy Sané cuando el exjugador del Bayern de Múnich salió desde el banquillo para dar la asistencia del gol de la victoria contra Ghana
Hostilidad en Stuttgart
El ambiente en el MHP Arena se enrareció en el minuto 78 del partido entre Alemania y Ghana, cuando Sané saltó al campo como suplente. El extremo de 30 años, que disputaba su 74.º partido con la selección, fue recibido con una lluvia de silbidos y abucheos por parte de la afición local. Irónicamente, Sané resultó ser el asistente del gol de la victoria, al dar la asistencia para el tanto de Undav en el minuto 88. Mientras Undav era aclamado con entusiasmo por la afición del Stuttgart, el trato recibido por Sané —que ha marcado 16 goles con su selección— eclipsó el resultado y provocó una fuerte reacción por parte del vestuario alemán y del cuerpo técnico.
- Getty Images
Undav lidera la defensa
Undav, el héroe del partido, encabezó la reacción contra la afición del Stuttgart, y el portero Alexander Nubel y la exestrella de la selección alemana Bastian Schweinsteiger se unieron a él para condenar la hostilidad dirigida hacia Sané.
Undav declaró a la ARD: «Espero y pido a todos los aficionados que, cuando salga Leroy o cualquier otro jugador, no le abucheen. Da igual lo que haga un jugador o cómo sea, hay que apoyar al equipo. Es importante que nosotros, como equipo, formemos una unidad con los aficionados. Espero que no vuelva a pasar en el próximo partido y, sobre todo, en el torneo. Me parece una pena, porque somos un equipo. Espero que los aficionados apoyen a Leroy la próxima vez. Leroy forma parte de nosotros tanto como cualquier miembro del cuerpo técnico».
Nubel calificó los abucheos de «una auténtica tontería», y Schweinsteiger señaló: «No tiene sentido. A la selección alemana no le beneficia en absoluto que la abucheen».
El llamamiento de Nagelsmann a la unidad
El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, también se refirió al comportamiento del público, aunque se mostró cauteloso ante las críticas que había recibido por criticar a los aficionados en el pasado. Añadió: «Una vez dije algo a los aficionados y me llovieron críticas. En general, no me gusta que se abuchee a nuestros jugadores. Si los jugadores llevan el águila en el pecho, deberíamos apoyarlos mientras la lleven puesta. Si en algún momento eso ya no es así, especialmente a nivel de clubes, entonces no me parece bien, pero lo entiendo. Abuchearlo antes incluso de que haya dado su primer paso no me parece muy justo, en mi opinión».
- Getty Images Sport
Calmar los disturbios antes del Mundial
Alemania centra ahora su atención en el Mundial de 2026, en el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, y los últimos partidos amistosos de preparación contra Finlandia el 31 de mayo y contra la selección estadounidense el 6 de junio supondrán pruebas cruciales para la unidad nacional.
Tras los incidentes de Stuttgart, el equipo de Nagelsmann debe calmar los ánimos en las gradas antes de su primer partido del torneo contra Curazao el 14 de junio, para garantizar que la selección rinda al máximo en un ambiente de apoyo.