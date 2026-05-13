«Sus goles, sus continuas carreras y sus potentes disparos, que recuerdan a Batistuta. Marcó el penalti con una calma sobrehumana», describió el periódico sobre Malen en Parma. «Está increíblemente motivado y ha elevado nuestro nivel», celebró el técnico de la Roma, Gasperini. Según Voetbal International, el club italiano ejercerá la opción decompra de 25 millones de euros al Aston Villa.

Así, el Villa recuperará la cifra exacta que invirtió en él. El BVB había pagado 30 millones al PSV Eindhoven en 2021. Con los amarillos, Malen vivió altibajos, sumó 39 goles y 20 asistencias en 132 partidos y quiso marcharse. Cumplió su sueño de jugar en la Premier con el club de Birmingham, pero en su primer año apenas fue suplente. En enero se marchó a Italia para sumar minutos de cara al Mundial.