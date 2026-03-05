Una estadística sorprendente muestra que el Arsenal tardó más de TREINTA MINUTOS en reanudar el juego en su victoria sobre el Brighton

«Creo que solo ha habido un equipo que ha intentado jugar al fútbol hoy... Nunca seré ese tipo de entrenador que intenta ganar de esa manera. Quiero hacerlo bien. Quiero que mis jugadores sigan mejorando, sigan jugando al fútbol en el campo», se quejó el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, tras el pitido final. El técnico de los Seagulls se mostró exasperado por la conducta táctica del líder de la liga, afirmando que su equipo era el único interesado en jugar un partido limpio, mientras los visitantes agotaban el tiempo.

El técnico de 33 años no se contuvo en su valoración de la dependencia del fútbol moderno de las pausas, afirmando: «Al final, por supuesto, todos los equipos gestionan y pierden tiempo, pero creo que tiene que haber un límite, y ese límite lo tiene que establecer la Premier League. El límite lo tienen que establecer los árbitros, pero en este momento hacen lo que quieren. Si ahora preguntara a todos los presentes si realmente han disfrutado de este partido de fútbol, estoy seguro de que quizá uno levantaría la mano porque es un gran aficionado del Arsenal, pero, aparte de eso, no hay posibilidad alguna».