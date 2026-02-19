Una estadística increíble revela la raíz de los problemas del Arsenal para ganar el título tras la derrota ante los Wolves

Arteta reconoce que tiene problemas que resolver en el norte de Londres. Al reflexionar sobre una noche frustrante en West Midlands, declaró a los periodistas: «Obviamente, estamos muy decepcionados con el resultado y con cómo terminó el partido, pero tenemos que culparnos a nosotros mismos. Creo que el rendimiento en la segunda parte no se acercó en absoluto al nivel que se exige en esta liga para ganar, con el margen que creo que debería haber existido hoy, especialmente por la forma en que jugamos en la primera parte. Es un momento de decepción.

«Todos queremos hablar mucho sobre cómo nos sentimos, pero no es el momento de hacerlo, porque cualquier cosa que hagamos tiene que ser siempre y únicamente con la intención de ayudar al equipo. Ahora mismo creo que tenemos que tragar con esa frustración. Cuando estás a este nivel y en lo más alto, tienes que encajar el golpe, porque hoy también nos lo merecemos, y seguir adelante lo antes posible, porque el domingo tenemos un partido importante».

Al ser preguntado sobre la supuesta fragilidad de su equipo cuando se ve sometido a presión, habiendo desperdiciado ventajas en la lucha por el título en campañas anteriores, Arteta añadió: «Creo que cualquier pregunta, cualquier crítica, cualquier opinión, hay que aceptarla con deportividad. Creo que eso es todo. Cualquier golpe, cualquier bala, hay que aceptarlo, porque no hemos rendido al nivel que se requiere.

«Cualquier cosa que diga cualquiera puede ser cierta, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. La forma de hacerlo es en el campo el domingo, en la gran oportunidad que tenemos. Siempre lo hemos hecho, pero solo eres fuerte si lo demuestras la próxima vez que lo hagas. Hablar y decirlo aquí es fácil, pero tenemos que hacerlo en el campo».