¡Una estadística impactante! La final del Mundial entre Argentina y España establece un récord negativo

España generó peligro esporádicamente, mientras que Argentina se mostró inofensiva. Al descanso, ninguno de los tres tiros a puerta fue de Messi y compañía; desde 1966, la Albiceleste no acababa un primer tiempo mundialista sin disparar.

En la final, los sudamericanos se dedicaron sobre todo a defender y mostraron un juego muy duro. Los españoles, más activos, tuvieron dificultades para crear ocasiones, en parte por el mal estado del césped del MetLife Stadium.