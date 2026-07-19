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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¡Una estadística impactante! La final del Mundial entre Argentina y España establece un récord negativo

World Cup
España vs Argentina
España
Argentina

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España batió un récord negativo en una primera parte con pocas ocasiones.

Según Opta, en los primeros 45 minutos del partido del domingo en Nueva York/Nueva Jersey solo hubo tres tiros a puerta. Es la cifra más baja en una primera parte de una final mundialista desde 1966.

  • España generó peligro esporádicamente, mientras que Argentina se mostró inofensiva. Al descanso, ninguno de los tres tiros a puerta fue de Messi y compañía; desde 1966, la Albiceleste no acababa un primer tiempo mundialista sin disparar.

    En la final, los sudamericanos se dedicaron sobre todo a defender y mostraron un juego muy duro. Los españoles, más activos, tuvieron dificultades para crear ocasiones, en parte por el mal estado del césped del MetLife Stadium.

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  • spain(C)Getty Images

    Final del Mundial: ¿segundo título para España o cuarto para Argentina?

    España busca su segundo Mundial. En 2010, la Furia Roja ganó el primero al vencer 1-0 a Holanda en la prórroga con gol de Andrés Iniesta.

    Argentina, por su parte, busca su cuarta estrella. La Albiceleste ganó su primer título en 1978 y el segundo en 1986, liderada por Diego Maradona. El tercero llegó en 2022, con Lionel Messi guiando a Argentina en Catar.

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