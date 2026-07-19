Según Opta, en los primeros 45 minutos del partido del domingo en Nueva York/Nueva Jersey solo hubo tres tiros a puerta. Es la cifra más baja en una primera parte de una final mundialista desde 1966.
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¡Una estadística impactante! La final del Mundial entre Argentina y España establece un récord negativo
España generó peligro esporádicamente, mientras que Argentina se mostró inofensiva. Al descanso, ninguno de los tres tiros a puerta fue de Messi y compañía; desde 1966, la Albiceleste no acababa un primer tiempo mundialista sin disparar.
En la final, los sudamericanos se dedicaron sobre todo a defender y mostraron un juego muy duro. Los españoles, más activos, tuvieron dificultades para crear ocasiones, en parte por el mal estado del césped del MetLife Stadium.
- (C)Getty Images
Final del Mundial: ¿segundo título para España o cuarto para Argentina?
España busca su segundo Mundial. En 2010, la Furia Roja ganó el primero al vencer 1-0 a Holanda en la prórroga con gol de Andrés Iniesta.
Argentina, por su parte, busca su cuarta estrella. La Albiceleste ganó su primer título en 1978 y el segundo en 1986, liderada por Diego Maradona. El tercero llegó en 2022, con Lionel Messi guiando a Argentina en Catar.
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