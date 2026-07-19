España generó peligro y exigió a Emiliano Martínez, sobre todo en la segunda parte, mientras Argentina se mostró inofensiva. Al descanso, ninguno de los tres tiros a puerta fue de Messi y compañía; desde 1966, Argentina no terminaba un primer tiempo mundialista sin disparar.

Al término de los 90 minutos sin goles, Argentina se convirtió en el primer equipo en una final que no remató a puerta. Hubo que esperar al 115 para que un centro de Messi, ligeramente alto, contara como disparo.

Los sudamericanos se dedicaron casi exclusivamente a defender y mostraron un juego muy duro: Enzo Fernández fue expulsado con doble amarilla poco antes del final tras una dura falta sobre Pau Cubarsi.







