Según Opta, en la primera mitad del partido del domingo en Nueva York/Nueva Jersey solo hubo tres tiros a puerta. Es el menor número en la primera parte de una final mundialista desde 1966.
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¡Una estadística impactante! Argentina establece un récord negativo para la posteridad en la final del Mundial contra España
España generó peligro y exigió a Emiliano Martínez, sobre todo en la segunda parte, mientras Argentina se mostró inofensiva. Al descanso, ninguno de los tres tiros a puerta fue de Messi y compañía; desde 1966, Argentina no terminaba un primer tiempo mundialista sin disparar.
Al término de los 90 minutos sin goles, Argentina se convirtió en el primer equipo en una final que no remató a puerta. Hubo que esperar al 115 para que un centro de Messi, ligeramente alto, contara como disparo.
Los sudamericanos se dedicaron casi exclusivamente a defender y mostraron un juego muy duro: Enzo Fernández fue expulsado con doble amarilla poco antes del final tras una dura falta sobre Pau Cubarsi.
- (C)Getty Images
Ferran Torres le da un golpe en el corazón a Argentina en la prórroga
España dominó el juego, pero el mal estado del césped del MetLife Stadium le impidió crear ocasiones claras. El portero argentino Martínez, con varias paradas decisivas, mantuvo a la Albiceleste en pie hasta la prórroga.
En la prórroga, el suplente Ferran Torres marcó el 1-0 (106’). Argentina, con uno menos, creó peligro al final: Giuliano Simeone falló el empate (120’).
Es el segundo título de España tras 2010, mientras que Argentina falló en su intento de revalidar el título por tercera vez.
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