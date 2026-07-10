El investigador español Ortea ha bautizado una nueva especie de molusco marino, Aldisa vozinhai, en honor al portero de Cabo Verde Vozinha. Se trata de una babosa marina roja de cuatro milímetros, desconocida hasta su descripción en la obra *Historias de la Bioadversidad*.

Fue hallada en el Caribe, cerca de La Habana (Cuba) y Guadalupe. Ortea publicó su estudio durante el Mundial, tras la destacada actuación de Vozinha, de 40 años, que realizó siete paradas en el 0-0 de Cabo Verde contra la campeona de Europa, España. Este homenaje une fútbol y biología marina de forma insólita, y reconoce el impacto de Vozinha al final de su carrera.