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Una especie recién descubierta recibe el nombre de Vozinha, el héroe de Cabo Verde en el Mundial
Un galardón científico inspirado en las hazañas de la Copa del Mundo
El investigador español Ortea ha bautizado una nueva especie de molusco marino, Aldisa vozinhai, en honor al portero de Cabo Verde Vozinha. Se trata de una babosa marina roja de cuatro milímetros, desconocida hasta su descripción en la obra *Historias de la Bioadversidad*.
Fue hallada en el Caribe, cerca de La Habana (Cuba) y Guadalupe. Ortea publicó su estudio durante el Mundial, tras la destacada actuación de Vozinha, de 40 años, que realizó siete paradas en el 0-0 de Cabo Verde contra la campeona de Europa, España. Este homenaje une fútbol y biología marina de forma insólita, y reconoce el impacto de Vozinha al final de su carrera.
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Por qué Ortea eligió el nombre de Vozinha
Según el informe, Ortea nombró la especie para agradecer al pueblo de Cabo Verde. El investigador mantiene un estrecho vínculo con el país tras recibir en 2023 la Medalla al Mérito Medioambiental por sus estudios sobre la biodiversidad marina del archipiélago. Ese vínculo inspiró la decisión de bautizar la nueva especie con el nombre del veterano portero de la selección nacional.
No es la primera vez que Ortea homenajea a un futbolista: en 2019 ya bautizó una especie de diminuto caracol marino en honor a Keylor Navas, exguardameta del Real Madrid y de Costa Rica.
Un legado extraordinario, tanto dentro como fuera del campo
Vozinha, de 40 años y 12 días, debutó en el Mundial con Cabo Verde y se convirtió en el jugador de mayor edad en hacerlo. Su trayectoria incluye clubes de Cabo Verde, Moldavia, Eslovaquia, Chipre y Portugal.
Su popularidad también se disparó: pasó de 50 000 a 28,5 millones de seguidores en Instagram durante el torneo, confirmándolo como una de las revelaciones del certamen.
- Getty Images Sport
Aprovechando un torneo histórico
Vozinha jugó los cuatro partidos de Cabo Verde en el Mundial. Mantuvo su portería a cero ante Arabia Saudí, lo que permitió a su equipo clasificarse para los dieciseisavos de final. También brilló en la prórroga contra Argentina, aunque cayeron 3-2, y realizó siete paradas. Este homenaje científico asegurará que sus actuaciones se recuerden más allá del fútbol, otorgándole un lugar duradero tanto en la historia del deporte como en la de la ciencia.
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