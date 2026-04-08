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Una emocionante paradoja futbolística... El nuevo Atlético ataca y el Barcelona paga las consecuencias

FEATURES
Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
D. Simeone
H. Flick
España
Argentina
Alemania

La defensa del Barcelona está en el punto de mira... y Simeone prepara el golpe definitivo

El Atlético de Madrid afronta una prueba complicada ante el Barcelona, en uno de los enfrentamientos más emocionantes del fútbol español. A primera vista, este choque parece el clásico duelo entre un equipo defensivo y otro ofensivo, pero en realidad encierra una paradoja llamativa.

Bajo la batuta del veterano argentino Diego Simeone, el Atlético de Madrid se ha convertido en un equipo que marca más goles de los que encaja, mientras que el Barcelona adolece de un sistema defensivo que deja la puerta abierta a sus rivales, a pesar de su audacia ofensiva bajo el mando de Hansi Flick.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    El Atlético ofensivo y un giro inesperado

    El nombre del Atlético de Madrid siempre se ha asociado a la solidez defensiva y la disciplina táctica, pero la actual versión parece diferente.

    El propio Simeone reconoció este cambio al afirmar que el equipo «está en una fase en la que ataca mejor de lo que defiende», una frase que no se habría dicho en sus primeros años al frente del equipo.

    Las cifras reflejan claramente este cambio: ante el Barcelona de Flick, y según las estadísticas de la red «Opta», el Atlético marca una media de 1,75 goles por partido, la mayor media goleadora del equipo madrileño contra cualquier versión del Barcelona durante la era Simeone, que se extiende a lo largo de 14 años.

    Esta cifra supera a la de sus enfrentamientos contra grandes entrenadores como Luis Enrique, Ernesto Valverde y Xavi, donde los promedios fueron mucho menores.

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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Una defensa en retroceso y bajas importantes

    Sin embargo, este avance en el aspecto ofensivo se ve contrarrestado por un claro retroceso en el sistema defensivo, ya que el Atlético ya no es ese equipo capaz de gestionar la ventaja y controlar el ritmo del partido como antes, y factores como los errores individuales, las lesiones y la falta de profundidad en la plantilla han contribuido a este retroceso.

    La situación se complica aún más con la ausencia del portero titular, Jan Oblak, que no se ha recuperado de su lesión, lo que supone una presión adicional para la zaga ante el variado ataque del Barcelona.

    Lea también: El Atlético de Madrid responde al reconocimiento de la Comisión Técnica del error arbitral en el partido contra el Barcelona

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    La audacia que sale muy cara

    Por otro lado, el Barcelona, bajo la dirección de Flick, practica un fútbol ofensivo audaz, pero que conlleva riesgos evidentes.

    El equipo catalán concede grandes espacios a sus rivales, especialmente detrás de la línea defensiva, algo de lo que el Atlético es muy consciente y que se esfuerza por aprovechar.

    Simeone y su cuerpo técnico transmiten un mensaje claro a los jugadores: las oportunidades llegarán, siempre y cuando las transiciones ofensivas se ejecuten con rapidez y precisión.

    Esto explica el éxito del Atlético a la hora de marcar 14 goles en 8 partidos contra el Barcelona de Flick, ya que la mayoría de ellos llegaron a través de contraataques o balones en profundidad por detrás de la defensa.

    Hasta Flick ha reconocido el problema, señalando que la juventud de sus defensas, como Pau Kubarsi y Gerard Martín, los hace propensos a cometer errores de posicionamiento y de toma de decisiones.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Las claves del partido: la velocidad y la decisión

    El Atlético depende en gran medida de las jugadas de Antoine Griezmann, que sigue siendo el motor del ataque, junto a nombres como Julián Álvarez, Ademola Lookman y Giuliano Simeone; estos son los recursos con los que cuenta Simeone para desmontar la defensa del Barcelona.

    El entrenador argentino no ha ocultado la importancia de Griezmann, sino que le ha dirigido un mensaje directo que refleja su filosofía estricta: «Te quiero mucho, pero si no corres, te vas».

    Este mensaje resume la mentalidad de Simeone, que no tolera la complacencia, sea cual sea el nombre del jugador.

  • simeone flickGetty Images

    Un conflicto filosófico abierto

    El partido parece abierto a todas las posibilidades: el Barcelona intentará imponer su estilo ofensivo y de posesión, mientras que el Atlético esperará el momento oportuno para lanzarse al ataque mediante rápidas transiciones.

    La gran paradoja es que el equipo que era un referente en defensa ahora se basa en el ataque, mientras que el equipo conocido por su fútbol atractivo sufre en defensa.

    En medio de estas contradicciones, el partido podría decidirse por un pequeño detalle, como un pase al espacio, un contraataque rápido o un error defensivo fatal.

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