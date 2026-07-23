El extremo belga Leandro Trossard, autor de goles clave para los Gunners la pasada temporada, ha recibido la luz verde para dejar el norte de Londres y fichar por el Besiktas turco. Además, se duda sobre el futuro de Gabriel Martinelli en los planes de Mikel Arteta.

Su posible venta permitiría al Arsenal liberar dinero y espacio en la plantilla para nuevos fichajes. Mejorar esa zona clave del campo haría a los Gunners aún más competitivos en la temporada 2026-27.

Barcola —que brilló con Francia en el Mundial junto a Kylian Mbappé y Michael Olise— ayudó al PSG a eliminar al Arsenal de la Liga de Campeones 2025-26.

No obstante, no es titular indiscutible en el coloso de la Ligue 1, pues jugadores como Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia le disputan el puesto. Además, su contrato con el Parc des Princes vence en 2028.