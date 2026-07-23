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«Una elección obvia»: Bradley Barcola recibe consejos para fichar en la Premier League, mientras el extremo del PSG entra en la mira de Liverpool y Arsenal
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Trossard se marcha mientras los rumores sobre la salida de Martinelli cobran fuerza
El extremo belga Leandro Trossard, autor de goles clave para los Gunners la pasada temporada, ha recibido la luz verde para dejar el norte de Londres y fichar por el Besiktas turco. Además, se duda sobre el futuro de Gabriel Martinelli en los planes de Mikel Arteta.
Su posible venta permitiría al Arsenal liberar dinero y espacio en la plantilla para nuevos fichajes. Mejorar esa zona clave del campo haría a los Gunners aún más competitivos en la temporada 2026-27.
Barcola —que brilló con Francia en el Mundial junto a Kylian Mbappé y Michael Olise— ayudó al PSG a eliminar al Arsenal de la Liga de Campeones 2025-26.
No obstante, no es titular indiscutible en el coloso de la Ligue 1, pues jugadores como Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia le disputan el puesto. Además, su contrato con el Parc des Princes vence en 2028.
¿Sería Barcola un fichaje acertado para el Arsenal?
Con la ventana de fichajes de verano de 2026 abierta, se insta al Arsenal a valorar qué necesita para fichar a otro temible francés, pues el club tiene historial de traer estrellas de esa zona.
Silvestre, exjugador de los Gunners, declaró a GOAL en colaboración con talkSPORT Bet Online Slots: «Sería una opción obvia tanto para el jugador como para el club.
Por lo que Bradley ha hecho con el PSG, lo que ha hecho con la selección nacional, el momento de su carrera —aún es joven— y lo que el Arsenal está intentando construir: revalidar el título e intentar ganar la Liga de Campeones. Por mi parte, le doy luz verde al 100 %».
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Interés de la Premier League por el extremo del PSG
Se rumorea que el Arsenal sigue a Barcola, pero no es el único club de la Premier League interesado. El Liverpool busca un sucesor para Mohamed Salah, y el Manchester United necesita más potencia ofensiva para la Liga de Campeones.
El exdelantero de los «Red Devils», Dwight Yorke, declaró recientemente aGOAL sobre las incursiones de Old Trafford en París: «Bradley Barcola o Desire Doue. Yo apostaría por uno de ellos si fuera Michael Carrick. Así de sencillo. Ambos pueden jugar por la banda izquierda, por la derecha o en cualquier posición en la que el ataque los necesite.
Si Marcus Rashford no quiere quedarse —y quién sabe en qué está pensando—, que vayan a por Doué o Barcola. Esos son los dos jugadores a los que deberían fichar. Si quieren buenos jugadores ofensivos, jugadores sólidos que vayan a dar resultados en el campo, que vayan a por uno de esos jugadores».
Álvarez, otro objetivo de fichaje del Arsenal.
El Arsenal podría adelantarse a otros clubes con una oferta millonaria por la estrella argentina Julián Álvarez, quien disputó la final del Mundial 2026 con Lionel Messi pero no consiguió su segundo título.
Silvestre, al ser consultado sobre el exdelantero del Manchester City —que podría dejar el Atlético de Madrid en una operación de 120 millones de libras (160 millones de dólares)—, afirmó que sería el complemento ideal para la delantera del Arsenal junto al sueco Viktor Gyokeres: «Después de Messi, en la selección argentina, es el jugador que más ha destacado.
«En el Atlético de Madrid le cuesta ganar títulos. Parece muy leal, no sé si está listo para cambiar de equipo, pero sus actuaciones esta temporada lo convierten en un gran fichaje».
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Calendario del Arsenal 2026-27: defensa del título de la Premier League
Aún se desconoce si el Arsenal tiene fondos para fichar a Álvarez y Barcola. Las posibles salidas de Martinelli y Gabriel Jesús aumentarían el presupuesto de fichajes de Arteta.
Los Gunners quieren cerrar fichajes antes del inicio de la temporada 2026-27, cuya defensa del título arrancará el 21 de agosto contra el recién ascendido Coventry de Frank Lampard.
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