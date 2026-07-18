¿Una diferencia decisiva con respecto a la Eurocopa en casa? Sandro Wagner defiende a Julian Nagelsmann y critica a las estrellas de la DFB

Wagner, asistente de la selección alemana entre 2023 y 2025, criticó que se culpe sobre todo a Nagelsmann. «Hubo muchas críticas, sobre todo hacia Julian. Menos hacia los jugadores, en mi opinión. Eso ha cambiado un poco; antes se criticaba más a los jugadores». Sin embargo, «muchos factores» habrían contribuido a esta nueva debacle. Por eso, el tema debe analizarse «desde ambos lados», tanto desde el punto de vista del entrenador como de los jugadores.

¿Se les ofreció un entorno en el que se sintieran a gusto? ¿En el sistema, en el entorno, para que pudieran rendir al máximo?», preguntó Wagner, dirigiéndose a Nagelsmann. Y añadió: «Para destacar en un Mundial necesitas jugadores al límite, en plena forma. Teníamos muy pocos jugadores en plena forma. Por eso me parece demasiado fácil culpar solo al entrenador y a su cuerpo técnico».

Wagner también recordó la Eurocopa que Alemania organizó, cuando él y Nagelsmann estaban en la primera línea de la DFB y la selección cayó ante España en cuartos de final. «Entonces teníamos a muchos jugadores en su mejor momento y, lo que me parece mucho más decisivo, teníamos una dinámica realmente buena con la afición. Este año no se ha percibido tanta armonía, el entusiasmo no ha estado al 100 %», explicó.