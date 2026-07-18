Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-NATIONS-GER-PORAFP
Tim Ursinus

Traducido por

¿Una diferencia decisiva con respecto a la Eurocopa en casa? Sandro Wagner defiende a Julian Nagelsmann y critica a las estrellas de la DFB

World Cup
Alemania
J. Nagelsmann
S. Wagner
J. Klopp

Tras otra decepcionante eliminación del Mundial, Julian Nagelsmann fue duramente criticado. Su exayudante, Sandro Wagner, lo defendió y culpó a los jugadores.

«No hay un único factor», afirmó Wagner en una entrevista con la revista *kicker* al ser preguntado por el principal responsable de la vergonzosa eliminación en los dieciseisavos de final contra Paraguay.

  • Wagner, asistente de la selección alemana entre 2023 y 2025, criticó que se culpe sobre todo a Nagelsmann. «Hubo muchas críticas, sobre todo hacia Julian. Menos hacia los jugadores, en mi opinión. Eso ha cambiado un poco; antes se criticaba más a los jugadores». Sin embargo, «muchos factores» habrían contribuido a esta nueva debacle. Por eso, el tema debe analizarse «desde ambos lados», tanto desde el punto de vista del entrenador como de los jugadores.

    ¿Se les ofreció un entorno en el que se sintieran a gusto? ¿En el sistema, en el entorno, para que pudieran rendir al máximo?», preguntó Wagner, dirigiéndose a Nagelsmann. Y añadió: «Para destacar en un Mundial necesitas jugadores al límite, en plena forma. Teníamos muy pocos jugadores en plena forma. Por eso me parece demasiado fácil culpar solo al entrenador y a su cuerpo técnico».

    Wagner también recordó la Eurocopa que Alemania organizó, cuando él y Nagelsmann estaban en la primera línea de la DFB y la selección cayó ante España en cuartos de final. «Entonces teníamos a muchos jugadores en su mejor momento y, lo que me parece mucho más decisivo, teníamos una dinámica realmente buena con la afición. Este año no se ha percibido tanta armonía, el entusiasmo no ha estado al 100 %», explicó.

    • Anuncios
  • TSG Hoffenheim v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Wagner también fue tema de conversación: acusaciones contra Nagelsmann y su cuerpo técnico

    Tras los malos resultados de Alemania en Norteamérica, Nagelsmann y su cuerpo técnico han recibido numerosas críticas en las últimas semanas. Según algunos medios, con el fichaje de Wagner por el FC Augsburgo en verano de 2025 —donde dimitió tras pocos meses—, el equipo de Nagelsmann perdió cercanía con el grupo. Wagner sabía explicar de forma clara los conceptos tácticos del seleccionador. Benjamin Hübner lo reemplazó, y poco antes del Mundial se sumó Alfred Schreuder, otro excompañero de Hoffenheim, lo que, según Der Spiegel, formaba una “burbuja de bienestar”.

    Mientras tanto, Jürgen Klopp es el candidato elegido para sustituir a Nagelsmann. Las negociaciones entre la DFB, Red Bull y el técnico están en la recta final. La cúpula de la federación, con Bernd Neuendorf y Hans-Joachim Watzke, habría logrado un avance clave tras reunirse el martes con representantes del RB. 

  • Alemania: Balance de la selección alemana tras el Mundial de 2014

    ConcursoRondaRival en la eliminación
    Eurocopa 2016SemifinalesFrancia (0-2)
    Mundial 2018Fase de gruposCorea del Sur (0-2)
    Eurocopa 2021Octavos de finalInglaterra (0-2)
    Mundial 2022Fase de gruposCosta Rica (4-2, eliminada por diferencia de goles)
    Eurocopa 2024Cuartos de finalEspaña (1-2 en la prórroga)
    Mundial 2026Dieciseisavos de finalParaguay (3-4 en penaltis)

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google