«Una diferencia abismal»: Mikel Arteta lamenta la desventaja decisiva del Arsenal frente al Bayern y al PSG

El español afirmó que, para él, ese partido había sido «probablemente el mejor» que «jamás había visto, en cuanto a la calidad de ambos equipos y, sobre todo, a la calidad individual de los jugadores». Sin embargo, matizó: «Pero si tengo en cuenta el número de minutos jugados y el estado físico de estos jugadores, no me sorprende».

Bayern y PSG juegan menos partidos al año que los equipos ingleses, así que sus jugadores llegan más frescos, en mejor forma y con menos lesiones.

«Para jugar a ese nivel hay que estar al 100 %; la diferencia entre las ligas y su estilo es abismal», añadió. «Comparamos dos mundos opuestos. No se puede analizar un aspecto sin contexto; no es justo».