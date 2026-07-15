Una despedida amarga para Deschamps: Francia acabó como el Brasil de 1982, no como el de 1970

Al final del partido, Mbappé dijo: «Al principio éramos tres contra dos en el centro del campo. Contra España es complicado: Rodri y Fabián tenían demasiado tiempo para jugar. Fallamos en la comunicación al presionar. Deberíamos haber marcado hombre a hombre y obligarles a correr».





Deschamps, más allá de cuestionar al árbitro («¿Apto para una semifinal del Mundial?»), admitió: «La principal razón de la derrota fue técnica: ellos fueron superiores. Cometimos errores y, a este nivel, así es, se pagan caros, aunque duela decirlo. La decepción es enorme. Hoy España ha demostrado tener algo más».





Declaraciones amargas tras una derrota dolorosa: en la fiesta nacional del 14 de julio, la Francia de las estrellas dice adiós a su sueño.



