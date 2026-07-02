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Alex ZverevGetty Images

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¡Una demostración de poderío a toda velocidad! Alexander Zverev va por buen camino en Wimbledon

Alexander Zverev sigue en el buen camino en su búsqueda de su segundo título de Grand Slam.

El campeón de Roland Garros venció el jueves en Wimbledon al francés Valentin Royer por 6-1, 6-3 y 7-6 (7-3), y alcanzó por séptima vez la tercera ronda. Sobre hierba, Zverev sumó su victoria 50 como profesional.

  • En la siguiente ronda, Zverev se medirá al estadounidense Marcos Giron, quien venció al francés Quentin Halys por 7-6 (7-5), 6-3 y 6-4. Zverev aún no ha perdido ninguno de los cuatro partidos que ha disputado contra su próximo rival; la última vez que se enfrentaron, el jugador de Hamburgo se impuso el año pasado en Halle/Westfalia. En 2024, venció a Giron en la segunda ronda de Wimbledon.

    Jan-Lennard Struff también avanzó a tercera ronda tras batir al 28º cabeza de serie, el estadounidense Brandon Nakashima, en un maratón de dos días: 4-6, 7-6(8-6), 7-6(7-5), 6-7(6-8), 7-6(10-7). El encuentro se interrumpió el miércoles tras cuatro sets por falta de luz. En busca de sus primeros octavos de final, Struff se medirá al exnúmero uno ruso Daniil Medvedev, quien lo eliminó en esta misma ronda hace dos años.

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  • Day Two: The Championships - Wimbledon 2026Getty Images Sport

    Zverev se muestra optimista en Wimbledon; Royer no tiene ninguna oportunidad

    Con su primer Grand Slam bajo el brazo, Zverev busca destacar en Wimbledon, donde nunca superó los octavos de final. «En general, este año juego mejor que el pasado», afirmó tras vencer al belga Alexander Blockx en la pista central.

    En la pista 1 ante Royer, el alemán no tuvo problemas: tras solo 32 minutos se llevó el primer set con un golpe ganador de devolución. Bajo el sol londinense mantuvo el ritmo, aunque en el tercero le entraron errores y Royer se metió de nuevo. En el tie-break, sin embargo, Zverev mostró nervios de acero y, tras 2h 04 min, convirtió su tercer punto de partido.