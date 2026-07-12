Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

Traducido por

Una declaración provocadora en un momento delicado... ¿Se perderá Bellingham el partido contra Argentina?

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
T. Tuchel
J. Bellingham
FEATURES
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Alemania

Un nuevo episodio del enfrentamiento entre la estrella inglesa y el entrenador alemán

Jude Bellingham destaca en el Mundial 2026 por sus goles clave y sus acertadas decisiones con y sin balón.

Pese a su talento, la relación con el seleccionador Thomas Tuchel ha sido tensa, pues ambos han expresado públicamente sus diferencias.

Tras la victoria de Inglaterra sobre Noruega en cuartos de final en Miami, Tuchel calificó la actuación de «descuidada» y afirmó que su equipo había tenido «suerte».

Sin embargo, Bellingham, autor de los dos goles de la remontada (2-1), no compartió ese análisis y replicó con sorprendente audacia: «Quizá (Tuchel) no sepa lo que hace falta para jugar en esas circunstancias contra Erling Haaland, Nosa y Sorloth; no es un equipo contra el que sea fácil jugar».

Sky Sports recordó: «No es la primera vez que ambos chocan».

  • No hay ninguna agenda oculta

    El informe añadía: «Tuchel llamó “repugnante” al comportamiento de Bellingham en el campo, pero luego se disculpó al asegurar que usó esa palabra “sin querer”».

    El seleccionador inglés resumió así su carácter en junio pasado: «Si sonríe, se gana el cariño de todos. Pero a veces se ve ira, hambre y entusiasmo, y eso puede resultar desagradable, como para mi madre cuando ve el partido por TV. Yo lo veo».

    En agosto, Tuchel aclaró: «Usé esa palabra sin querer, solo para dejar claro que no había mensaje ni intención oculta».

    Lee también: El secreto de la sustitución de Haaland ante Inglaterra

    • Anuncios

  • Sustituto de Rogers... Funciones sujetas a cambios

    Luego, Tuchel animó al jugador de 22 años a «canalizar» esa furia para ganar ventaja en el campo. Antes del Mundial se dudaba de su titularidad, pues Tuchel había optado por su amigo de la infancia, el centrocampista Morgan Rogers (23 años), en los partidos previos.

    En junio, Tuchel advirtió que Bellingham debía ganarse un lugar en el once: «Es un jugador clave, pero tenemos entre 14 y 15 jugadores que pueden ser titulares».

    El técnico alemán añadió que «estos roles siempre están sujetos a cambios».

    Lee también: No es Messi... Una leyenda alemana: esta estrella llevará a Argentina a la final

  • Exclusión de un catalizador

    Desde que Bellingham recuperó su puesto en el once, ha brillado, lo que ha llevado a algunos analistas a elogiar la gestión de Tuchel.

    Creen que su exclusión del once le motivó a recuperar su puesto, lo que le ha permitido brillar en momentos clave.

    En noviembre hubo nueva tensión cuando Tuchel dijo que Bellingham debía «aceptar» sus decisiones, después de que el inglés mostrara frustración tras ser sustituido en el 2-0 a Albania.

    Bellingham fue uno de los siete cambios tras la victoria contra Serbia y salió a seis minutos del final de su primer partido como titular con la selección desde junio.

    El centrocampista levantó los brazos en señal de frustración tras el segundo gol de Kane, al ver que Rodgers le esperaba en la banda para sustituirlo.

    Lee también: «Me gusta muchísimo...»: la estrella marroquí entra en los planes del Milan

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Bellingham no se perderá el partido contra Argentina.

    A pesar de sus duras declaraciones contra el técnico, Sky confirma que Bellingham seguirá de titular. «A pesar de todo ello, no cabe duda de que Bellingham será titular con Inglaterra frente a la vigente campeona, Argentina, el miércoles. Con seis goles ya anotados en el Mundial de 2026, Bellingham se encuentra en un estado de forma magnífico, tras haber superado ya el total de goles que marcó en las dos últimas ediciones juntas».

    Lee también: «Me gusta muchísimo»... La estrella de Marruecos entra en los planes del Milan

    Lee también: Vídeo: «No me faltes al respeto», Messi estalla contra el árbitro del partido contra Suiza

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG