Isak ha descrito su mediático fichaje por el Liverpool como una «decisión fácil». El jugador de 26 años cambió el Newcastle por Merseyside en el último día del mercado de fichajes de septiembre de 2025, en una enorme declaración de intenciones.

Su llegada supuso un traspaso récord en el fútbol británico de 125 millones de libras, lo que generó enormes expectativas sobre sus hombros. Sin embargo, su esperadísima temporada de debut en Anfield no salió exactamente según lo previsto.

Al principio, Isak tuvo problemas para encontrar su mejor nivel con la camiseta red, al lograr solo tres goles en liga. Después, una grave fractura de pierna dejó al internacional sueco fuera de combate desde diciembre hasta abril, alterando seriamente su primer año bajo los focos de Anfield.