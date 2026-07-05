«Una decisión acertada para él y para su carrera»: unos octavos de final del Mundial llenos de preocupaciones para el FC Bayern de Múnich

«Estoy muy orgulloso. Hemos hecho un torneo magnífico», declaró el centrocampista Stephen Eustaquio. El seleccionador Jesse Marsch también se mostró «orgulloso» tras la «actuación increíble» en la primera parte contra Marruecos.

De nuevo, la supuesta estrella Alphonso Davies no tuvo protagonismo: se esperaba que el zurdo del Bayern Múnich saltara al campo, pero se quedó los 90 minutos en el banquillo.

Su balance en el Mundial se queda en 15 minutos en dieciseisavos contra Sudáfrica (1-0). Llegó con problemas en el muslo, y aunque se esperaba que sumara más minutos, la eliminación ante Marruecos dejó a todos perplejos. ¿Por qué no jugó Davies? Marsch respondió.