El sueño de Canadá en el Mundial se acabó en octavos de final. Pese a la decepcionante derrota 0-3 ante Marruecos, pronto predominó la satisfacción por un torneo sorprendentemente sólido.
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«Una decisión acertada para él y para su carrera»: unos octavos de final del Mundial llenos de preocupaciones para el FC Bayern de Múnich
«Estoy muy orgulloso. Hemos hecho un torneo magnífico», declaró el centrocampista Stephen Eustaquio. El seleccionador Jesse Marsch también se mostró «orgulloso» tras la «actuación increíble» en la primera parte contra Marruecos.
De nuevo, la supuesta estrella Alphonso Davies no tuvo protagonismo: se esperaba que el zurdo del Bayern Múnich saltara al campo, pero se quedó los 90 minutos en el banquillo.
Su balance en el Mundial se queda en 15 minutos en dieciseisavos contra Sudáfrica (1-0). Llegó con problemas en el muslo, y aunque se esperaba que sumara más minutos, la eliminación ante Marruecos dejó a todos perplejos. ¿Por qué no jugó Davies? Marsch respondió.
- AFP
Alphonso Davies no jugará en los octavos de final del Mundial: «No merecía la pena correr el riesgo»
Davies no se sentía bien pese a que una resonancia del viernes dio limpia, y «tenía dudas sobre sus músculos del muslo».
Marsch añadió: «Alphonso está aprendiendo a confiar en su cuerpo. Aunque él quería jugar y nosotros lo deseábamos, no valía la pena arriesgarse. Fue la decisión correcta para él y para su carrera».
Aunque Marsch justificó la ausencia de Davies, las dudas sobre su estado físico persisten. Al Bayern no le gustaron sus declaraciones.
En el último año y medio, el jugador de 25 años ha encadenado lesiones: primero una rotura de ligamento cruzado y, tras su regreso, repetidos problemas musculares.
FC Bayern: ¿Más malas noticias para Ismael Saibari?
El Bayern ha fichado al lateral izquierdo alemán Nathaniel Brown por 50 millones de euros. Podría quitarle el puesto a Davies, aunque el canadiense podría salir este verano.
Además, el sábado llegó desde Marruecos una noticia que no gustó en la Säbener Straße: Ismael Saibari, fichaje de 50 millones cuyo traspaso se cerró hace unos días, se lesionó al inicio del partido de octavos del Mundial contra el anfitrión y fue sustituido tras 20 minutos.
Sufrió aparentemente una lesión muscular en el muslo y se retiró abatido, cubriéndose el rostro con la camiseta. Podría ser señal de una dolencia grave, aunque aún no hay diagnóstico.
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