«Una decepción enorme»: Calum McFarlane critica con dureza la «inaceptable» actuación del Chelsea tras la goleada del Nottingham Forest a los Blues en Stamford Bridge

A pesar de los ocho cambios en el once del Forest, el Chelsea no lo aprovechó y encajó su sexta derrota liguera consecutiva. McFarlane admitió que el equipo estuvo lejos de la solidez defensiva mostrada ante rivales más fuertes.

«Una gran decepción: sabemos que somos mucho mejores de lo que hemos demostrado hoy. No creo que hayamos llegado a nuestro nivel en ningún momento, así que es muy decepcionante», declaró a BBC MOTD.

Después añadió a Sky Sports: «Un resultado y una actuación realmente decepcionantes. Los primeros 15 minutos no fueron lo suficientemente buenos. Eso marcó la pauta. Es difícil decir por qué salió mal ahora; probablemente revisaré el partido para analizar ese contraste tan marcado con la forma en que defendimos contra el Leeds».