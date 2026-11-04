¿Una década en el Leeds? Por qué James Trafford puede unirse a Paul Robinson, Nigel Martyn y John Lukic entre los porteros legendarios de Elland Road

Tras pasar solo una temporada de regreso en el Etihad Stadium, donde anteriormente había progresado por las categorías inferiores, Trafford se mostró dispuesto a afrontar un nuevo reto durante el verano de 2026, con la imponente figura de Gianluigi Donnarumma cerrándole el paso en Manchester.

Después de asegurar su permanencia en la Premier League, el Leeds decidió convertir al carismático futbolista de 24 años en el fichaje más caro de su historia y en el portero más caro del fútbol británico al desembolsar 45 millones de libras (61 millones de dólares).

Trafford ha dejado su portería a cero en cuatro de sus 10 partidos en todas las competiciones, y ha ayudado al Leeds a sumar 11 puntos en nueve jornadas de la Premier League y a ocupar el 12.º puesto en la tabla. También ha sumado más internacionalidades y ya acumula cuatro partidos con la selección absoluta de Inglaterra.

Se le considera el sucesor natural de James Pickford en la portería de Inglaterra y tiene potencial para permanecer en Elland Road el tiempo suficiente como para inscribir su nombre junto al de algunos porteros emblemáticos: aquellos que en su día conquistaron el título de la Primera División inglesa y disputaron las eliminatorias de la Champions League.