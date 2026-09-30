¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1083888692.jpgAPL
Adhe Makayasa
Traducido por

«Una de las mejores del mundo»: Lucy Bronze saborea la prueba del Chelsea en la Champions League contra el Lyon

L. Bronze
Chelsea FC Women
OL Lyonnes vs Chelsea FC Women
OL Lyonnes
Liga de Campeones
WSL Serie Primavera

La defensa del Chelsea Lucy Bronze está deseando medir las credenciales europeas del Chelsea cuando visite a su exequipo, el Lyon, en la Liga de Campeones femenina. Ambos pesos pesados afrontan el choque con el objetivo de mantener sus inmaculados comienzos en la campaña continental, lo que prepara el escenario para un duelo apasionante en el Groupama Stadium.

  • Choque de titanes continentales en Francia

    El Chelsea viaja a Lyon con el objetivo de mantener su inicio perfecto en su campaña en la Liga de Campeones femenina. Aunque el Chelsea arrancó con una trabajada victoria por 1-0 sobre el Austria Wien, sus anfitrionas francesas marcaron pronto el ritmo en lo más alto tras desmantelar al Servette por 8-0. Para Bronze, el viaje al otro lado del Canal representa la prueba de fuego ideal ante una de las grandes potencias de Europa.

  • La ex campeona se mueve como pez en el agua en un territorio conocido

    La experimentada lateral derecha de Inglaterra afronta con ilusión la perspectiva de reencontrarse con su antiguo club, aunque insiste en que el Chelsea sigue totalmente centrado en la tarea que tiene entre manos. En declaraciones a la web oficial del club, Bronze dijo: "Es muy emocionante. Mi etapa en el Lyon fue increíble. Todas las chicas, Ellie [Carpenter], Keish [Kadeisha Buchanan] y Melvine [Malard], lo pasamos genial en el Lyon, y además todas jugamos allí juntas".

    Al valorar el reto de medirse a una potencia continental habitual, la jugadora de 34 años añadió: "Estamos con ganas de ir allí, de centrarnos en la Champions League, y sabemos el pedigrí que tiene el Lyon en la Champions League. Ir de tú a tú con otro equipo que es uno de los mejores del mundo, ponernos a prueba y demostrar lo que valemos va a ser emocionante".

  • El veterano defensa apunta al premio definitivo

    Según el superordenador de Opta, el Lyon es claro favorito con un 65,2 % de probabilidad de victoria, frente al 15,9 % del Chelsea, pero Bronze no rehúye la exigente prueba que le espera.

    La jugadora de 34 años, que ganó tres títulos consecutivos de la Champions League durante su laureada etapa en el Lyon, está disfrutando, en cambio, de la magnitud de la ocasión. Al referirse a la dimensión del desafío, Bronze añadió: "Es genial. Me encanta jugar los grandes partidos, los partidos exigentes. Eso es lo que quieren hacer las mejores jugadoras del mundo. Quieren jugar en los mejores equipos, poder competir por títulos, competir en la liga. Eso es exactamente lo que estamos haciendo esta temporada. Nos estamos exigiendo en todos y cada uno de los partidos para poder competir y ganar todos los títulos que podamos".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Chelsea FC v Arsenal FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    El formidable récord a domicilio, bajo escrutinio

    El Lyon solo ha ganado dos de sus cuatro enfrentamientos de la Liga de Campeones contra el Chelsea, un balance modesto para los temibles estándares del gigante francés. El Chelsea, por el contrario, viaja con un gran bagaje lejos de casa, tras haber sufrido solo una derrota en sus 15 partidos como visitante en las fases de grupos o de liga de la competición. Mantener esa excepcional racha en Francia exigirá una enorme resiliencia al equipo de Sonia Bompastor, que busca consolidar su credibilidad continental.

Liga de Campeones
OL Lyonnes crest
OL Lyonnes
OLL
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE