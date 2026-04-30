Antes de sus últimos partidos con el Bayern, Leon Goretzka recordó una curiosa apuesta que hizo antes de fichar por el club.
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Una curiosa apuesta sobre cerveza antes de su fichaje por el FC Bayern: Leon Goretzka deja en ridículo a Mario Basler
«Recuerdo un programa de Doppelpass en el que Mario Basler y Peter Neururer hicieron una apuesta», dijo Goretzka en una entrevista con la revista del club 51, refiriéndose a su fichaje sin coste de traspaso en 2018 del Schalke 04 al Bayern.
En aquel momento, el exjugador del FCB y el exentrenador de la Bundesliga discutían si tenía sentido que el joven Goretzka fichara por el club más grande de Alemania. Basler pronosticó que el centrocampista sería un fracaso, pese a llegar gratis.
«Basler dijo que no jugaría ni cinco partidos con el Bayern; al final han sido muchos más. Ni sé si Peter Neururer recibió sus cajas de cerveza», recordó con ironía.
Basler había preguntado: «¿Se impondrá en el Bayern? ¿Estará satisfecho con solo cinco partidos?». Neururer respondió que, si se recuperaba y seguía progresando, sería titular. «¿En el primer año?», preguntó Basler, y Neururer aceptó la apuesta.
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Leon Goretzka acalla a los críticos en el Bayern de Múnich y celebra un regreso inesperado
En su primera temporada con el Bayern, Goretzka jugó 42 partidos (29 como titular), marcó nueve goles y dio siete asistencias. Fue el inicio de una etapa exitosa: en ocho años ganó ocho Ligas, dos Copas de Alemania, una Champions, un Mundial de Clubes y una Supercopa de la UEFA. «No imaginaba quedarme tanto tiempo y lograr tanto», admitió.
En los dos últimos años, sin embargo, lo tuvo difícil. Tras la llegada de Vincent Kompany en 2024, se le aconsejó cambiar de aires, pues sus opciones de jugar con el belga se veían limitadas.
Sin embargo, se quedó, aprovechó las lesiones de Joao Palhinha y Aleksandar Pavlovic, recuperó la titularidad y volvió a la selección alemana.
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Leon Goretzka: suplente en el Bayern de Múnich, titular en el Mundial... ¿y pronto en el AC Milan?
Pero ahora la rueda del tiempo parece girar por fin en el centro del campo del campeón histórico. Aunque Goretzka sigue siendo clave en la Bundesliga en la segunda temporada de Kompany (28 partidos, tres goles, tres asistencias, 1.736 minutos), en los duelos clave de la Champions y la Copa DFB se queda casi siempre en el banquillo.
Su salida del FCB está confirmada desde finales de enero, pero es probable que en verano sea clave con Alemania en la Copa América de Estados Unidos, Canadá y México, tal como ha insinuado el seleccionador Julian Nagelsmann.
Antes, el jugador de 31 años busca su segundo triplete con el Bayern; por eso rechazó en invierno los avances del Atlético de Madrid. «Tengo muchas ganas de repetir lo de 2020, pero esta vez con nuestros aficionados. Eso sería algo totalmente diferente», recordó Goretzka, consciente de que aquel éxito se logró ante un estadio vacío por la pandemia.
En lo deportivo, existen paralelismos con 2020. La «identidad» de entonces «ha vuelto en las últimas semanas», opinó Goretzka. No garantiza el título europeo, «pero hay esa sensación especial que quizá tengas una o dos veces en tu carrera. Tenemos un equipo en el que todas las piezas encajan. Tenemos calidad individual y, al mismo tiempo, ese hambre, esa voluntad de correr».
Tras la final de temporada con el Bayern y el Mundial con Alemania, le espera Italia: según la Gazzetta dello Sport, el Milan negocia un contrato de tres años a cinco millones por temporada.
Leon Goretzka: estadísticas con el FC Bayern Múnich esta temporada
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