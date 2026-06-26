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Una conspiración contra Bielsa... 48 minutos que dejan en evidencia a Uruguay antes del partido contra España

Uruguay vs España
Uruguay
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M. Bielsa
Luiz Suárez
F. Valverde
Uruguay
España

Bielsa acusa a los jugadores de Uruguay de intentar destituirlo por culpa de Suárez

Uruguay afronta con tensión el duelo de mañana ante España, último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Uruguay empezó el torneo con empates ante Arabia Saudí y Cabo Verde.

Estos resultados han complicado el panorama para el equipo de Marcelo Bielsa.

Solo le sirve ganar a España, líder del Grupo H con 4 puntos, para evitar la eliminación.

Según Mundo Deportivo, que cita a El Espectador Deportes, los capitanes Sergio Rochet, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur y Fede Valverde pidieron una reunión con Bielsa.

El motivo fue el descontento por la alta carga física de los entrenamientos, que, según ellos, provoca lesiones y agotamiento.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los jugadores de Uruguay rechazan el plan de Bielsa contra España.

    La reunión duró 48 minutos, y Bielsa mostró su enfado tras las dudas de algunos jugadores sobre el plan táctico previsto contra España.

    El técnico argentino quería plantar cara a España, pero los jugadores uruguayos no se mostraron convencidos y le pidieron un juego más defensivo y al contraataque ante el equipo de Luis de la Fuente.

    El periódico añade que Bielsa reprendió a algunos de sus jugadores y los acusó de intentar destituirlo tras la polémica por la exclusión de Luis Suárez y Nahitan Nández de la convocatoria mundialista.

    Estas filtraciones colocan a la selección en el ojo del huracán antes del decisivo partido contra España.

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