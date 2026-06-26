Una conspiración contra Bielsa... 48 minutos que dejan en evidencia a Uruguay antes del partido contra España

Uruguay afronta con tensión el duelo de mañana ante España, último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Uruguay empezó el torneo con empates ante Arabia Saudí y Cabo Verde.

Estos resultados han complicado el panorama para el equipo de Marcelo Bielsa.

Solo le sirve ganar a España, líder del Grupo H con 4 puntos, para evitar la eliminación.

Según Mundo Deportivo, que cita a El Espectador Deportes, los capitanes Sergio Rochet, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur y Fede Valverde pidieron una reunión con Bielsa.

El motivo fue el descontento por la alta carga física de los entrenamientos, que, según ellos, provoca lesiones y agotamiento.